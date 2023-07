Brasileirao 2023: i pronostici sulle partite di sabato 29 luglio

Brasileirao 2023, nella serata di sabato sono in programma le prime sei partite del diciassettesimo turno: pronostici.

La sconfitta subita sul campo del pericolante Coritiba ha confermato il mal di trasferta della Fluminense. La Tricolor carioca, lontano dal proprio pubblico, ha raccolto solamente due vittorie e un pareggio in otto partite, totalizzando a malapena sette punti.

In casa invece è un’altra musica. Gli uomini di Fernando Diniz infatti sono gli unici ancora imbattuti tra le mura amiche insieme alla capolista Botafogo. Ad ogni modo la Fluminense è reduce da risultati contrastanti – due sconfitte, un pareggio e una vittoria negli ultimi quattro turni – e contro il Santos va a caccia di quella vittoria che manca da due giornate e che gli consentirebbe di riavvicinarsi al quarto posto. Un successo sarebbe fondamentale anche per avvicinarsi con l’umore giusto all’imminente impegno di Copa Libertadores con gli Argentinos Juniors. Dovrebbero riuscirci, visto che i bianconeri in trasferta zoppicano e da maggio in poi hanno vinto solo una volta. L’Athletico Paranaense ha un punto in più della Fluminense e nella prossima settimana, come la Tricolor, debutterà nella fase ad eliminazione diretta della Copa Libertadores, contro il Bolivar. La coppa è una potenziale distrazione ma i rossoneri sono più forti del Cruzeiro e dovrebbero evitare la sconfitta.

Brasileirao 2023: ghiotta opportunità per il Flamengo

Uno scatenato Cuiabà potrebbe tornare a casa con l’ennesimo risultato positivo anche dalla trasferta di Porto Alegre con l’Internacional.

I gialloverdi di Oliveira la scorsa settimana hanno battuto 2-0 il San Paolo, conquistando il terzo successo nelle ultime quattro giornate. L’Internacional invece non vince da fine giugno e soprattutto non riesce più a segnare: è all’asciutto di gol proprio dall’ultima affermazione, risalente ormai a un mese fa. Il Corinthians è in ripresa è l’ha confermato anche in settimana, battendo il San Paolo nel derby di coppa nazionale. I tre punti arriveranno con ogni probabilità anche contro il Vasco da Gama, fanalino di coda. Si è arrestata la corsa del Bragantino, la cui ultima vittoria è datata 2 luglio. Non sarà semplice tornare al successo contro un Fortaleza che in casa ha perso una volta sola. Il programma del sabato si chiude con la sfida tra Atletico Mineiro e Flamengo: i rossoneri hanno pareggiato due partite di fila (Fluminense e America Mineiro) perdendo ulteriore terreno nei confronti del Botagofo e subendo il sorpasso del Gremio. Potrebbero risollevarsi a Belo Horizonte, contro una squadre che manca l’appuntamento con vittoria da quasi due mesi.

Possibili vincenti

Fluminense (in Fluminense-Santos, ore 21:00)

Athletico Paranaense o pareggio (in Athletico Paranaense-Cruzeiro, ore 21:00)

Cuiabà o pareggio (in Internacional-Cuiabà, ore 21:00)

Corinthians (in Corinthians-Vasco da Gama, ore 23:30)

Brasileirao 2023: le partite da almeno un gol per parte

Fortaleza-RB Bragantino, ore 23:30

Atletico Mineiro-Flamengo, ore 02:00 (domenica)

La partita da almeno tre gol complessivi

Atletico Mineiro-Flamengo, ore 02:00