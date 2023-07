Gratta e Vinci, la fortuna è online: ecco il nuovo tagliando

Gratta e Vinci, la fortuna si può trovare online: ecco il nuovo tagliando che già è a disposizione sul sito ufficiale

Il Gratta e Vinci è quel gioco che ti permette di sognare una cifra che può essere centrata in pochi secondi. Bene, non succede spesso. Anzi, quando succede fa davvero notizia. Però ci sono molti modi per provare. E l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ne ha messo in commercio un altro.

La novità è che questo nuovo tagliando si gioca solamente online. Quindi è inutile andare a cercarlo nei tabacchini o nei vari rivenditori. Rimarrete delusi. Una scelta importante che indica la strada del futuro, senza discussioni: sì ormai si va sempre di più verso questa linea, visto che a quanto pare sono diversi i giocatori che decidono di giocare comodamente seduti da casa senza uscire. Insomma, il New Turista per Sempre Lit è il nuovo tagliando che sul sito del Gratta e Vinci potrete trovare. E ovviamente, come succede sempre in questo caso, potete anche decidere con quale interfaccia giocare.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo tagliando online

Il costo di questo Gratta e Vinci è di 5 euro. Ma online, addirittura, ne potete trovare pure da 50centesimi. Il premio massimo è di 2milioni di euro. “Vengono messi in distribuzione due lotti di Gratta e Vinci costituiti, ciascuno, da 4.560.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 4.560.000 di giocate, ammonta a 16.556.349,00 euro”. Questo si legge nella nota che ufficializza questa entrata in vigore. I premi in palio vanno da 5 euro a 1.936.849,00 (valore nominale) euro. Gli altri premi sono da 10 euro, 15 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro e 50.000 euro.

Il gioco ovviamente rimane invariato, ci sono i premi sotto i numeri vincenti ma anche quelli dentro i bonus. Ovviamente l’obiettivo in questo caso è di diventare un Turista Per Sempre visto che questo Gratta e Vinci permette di avere una rendita per 20 anni, come quello che si trova ovviamente nelle varie tabaccherie che hanno la licenza di vendere i tagliandi del Monopolio di Stato. Insomma, un nuovo modo di giocare e se lo fare quando siete in vacanza anche sperare, e sognare, di rimanerci molto più tempo di quanto avete prenotato.