Al-Nassr ci ha provato: “Tentativo di scippo al Milan”

Samuel Chukwueze è uno degli acquisti top del mercato del Milan, ma i rossoneri hanno rischiato di perderlo per un’interferenza inattesa dell’Al-Nassr.

Rudy Galetti, giornalista e opinionista televisivo per TV dello Sport e Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare del mercato del Milan e svelare un retroscena che coinvolge l’Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo e Brozovic.

“Potremmo parlare di un tentativo di scippo da parte dell’Al-Nassr al Milan“, ha raccontato il giornalista. “I rossoneri stavano seguendo Chukwueze. E anche l’Al-Nassr era interessato a Chukwueze, nel senso che l’aveva messo nella sua lista. Quando l’ha fatto però ormai l’affare era praticamente in chiusura col Milan, che si è mosso molto prima, quindi non c’è stato nulla da fare…”

Dopo aver rivelato questo retroscena di mercato, il giornalista si è concentrato sulle possibili nuove mosse in entrata del club rossonero, specificando che a oggi la priorità della dirigenza è vendere gli esuberi. “Musah è ai dettagli, ma il mercato di quest’anno, una volta uscito Tonali, ha visto tanti nuovi acquisti e adesso è quasi finito“.

Al-Nassr, tentativo di scippo al Milan: “Il mercato rossonero è quasi finito“

Il giornalista ha dunque confermato che Yunus Musah è più vicino al Milan: l’americano del Valencia potrebbe arrivare presto. Il Valencia ha infatti abbassato nelle ultime ore le sue richieste e il Milan, volendo, può muovere l’affondo finale. “A quanto si può chiudere? 20 milioni possono essere un traguardo ragionevole“.

“Ci si concentrerà soprattutto sulle uscite“, ha spiegato Galetti. “Non capisco come ci si possa lamentare ancora per delle mancanze. Un tifoso del Milan deve essere contento. Sono arrivati tanti giocatori interessanti“.

Il giornalista ha svelato poi che potrebbe ancora arrivare un vice-Theo Hernandez. Si parla da tempo di Calafiori del Basilea o di Pellegrini. E in lizza ci sono anche Rogerio e Ruggeri.

“Il problema in questo momento è che Ballo-Touré non ha intenzione di andarsene. Quindi bisogna innanzitutto convincere il calciatore ad accettare un altro progetto dopo che ha già rifiutato il Fulham. È una situazione simile a quella di Rebic per la Turchia che ora però si sta concretizzando. Solo dopo queste cessioni si potrà investire per il terzino“.

Ante Rebic piace molto al Besiktas, ma per ora si parla solo di prestito a ingaggio ridotto. Ciò significherebbe per il Milan non solo cedere il giocatorie in prestito gratuito anche l’onere di dover pagargli parte dello stipendio.