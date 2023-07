Ultim’ora UFFICIALE: la sentenza della UEFA sulla Juventus

Ultim’ora ufficiale. Ecco la sentenza Uefa sulla Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è stata punita. La decisione

Era attesa in queste ore la sentenza sulla Juventus da parte della UEFA. E prontamente è arrivata. Pugno duro da parte della UEFA che ha escluso i bianconeri dalla prossima Conference League. Niente Europa quindi per la truppa guidata da Massimiliano Allegri, che si potrà concentrare solamente sul campionato.

La Juve dovrà pagare una multa, anche, salatissima: il dispositivo parla di 20milioni di euro dei quali 10 condizionati ai prossimi bilanci della società bianconera. Questa è la decisione ufficiale del massimo organismo europeo per quello che è successo nei mesi scorsi. Una decisione che qualcuno attendeva, altri invece, soprattutto dopo la decisione sul Barcellona che è stato reintegrato, con riserva, non si aspettava. Non pensiamo i bianconeri possano andare a fare ricorso, con molta probabilità verrà accettata la decisione da parte della UEFA. Questo, è evidente, non cambia però le strategie di mercato della Juventus che ovviamente andrà a prendere Lukaku e cercherà di centrare gli obiettivi prefissati. Sì, il partecipare o meno alla Conference League, la terza manifestazione europea, non spostava di certo gli equilibri.