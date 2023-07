Camila Giorgi, il miniabito di pizzo ti farà sognare: la FOTO dell’estate

Camila Giorgi, in questo momento così delicato proprio non ci aspettavamo uno scatto tanto sexy: questa foto è imperdibile.

La scorsa settimana ha dato forfait e non si è presentata al Wta di Budapest. Stavolta, però, tutto sembra suggerire che sia pronta al rientro in campo dopo la parentesi, durata per la verità molto meno di quanto sperassimo e ci aspettassimo, in quel di Wimbledon.

Camila Giorgi si trova già in Polonia, più precisamente a Varsavia, dove giocherà per vincere il titolo e per fare scorta di un po’ di punti, utili in ottica ranking. Peccato solo che, nelle ultime ore, qualche nube di troppo si sia addensata all’orizzonte. La tennista marchigiana, come senz’altro si ricorderà, è coinvolta in un’inchiesta, aperta dalla Procura di Vicenza, tesa a far luce su un presunto giro di false vaccinazioni, finalizzato al rilascio del Green Pass pur in mancanza dei requisiti necessari per ottenerlo. Nel mirino, insieme all’ex numero 1 d’Italia, era finita anche la cantante Madame, seguite a ruota da altre 23 persone. Le accuse mosse nei riguardi degli indagati spaziano dal falso ideologico in atto pubblico alla corruzione, passando per il peculato.

La campionessa di Macerata si è sempre detta tranquilla ed estranea ai fatti – ha affermato in diverse circostanze di essersi regolarmente vaccinata contro il Covid – ma la giustizia vuole vederci chiaro. Ora che le indagini sono volte al termine, si fa strada l’ipotesi che tutti gli indagati vadano a processo. Avranno venti giorni di tempo, però, per presentare delle memorie difensive.

Camila Giorgi, un sexy pit-stop prima del rientro in campo

Benché le notizie circolate nelle ultime ore non siano troppo incoraggianti, ancora una volta la tennista non sembra minimamente preoccupata dalle accuse che pendono sul suo capo. Lo dimostra il fatto che, nelle scorse ore, abbia postato sui social un bel po’ di foto che lasciano intendere che sia così serena da poter dormire su sette cuscini.

Una, in particolare, ci fa intuire che il suo stato d’animo non abbia risentito delle nubi cui accennavamo prima. La bella Camila, in questo scatto bianco e nero, passeggia per strada indossando un miniabito che potrebbe farvi perdere il lume della ragione.

Total white, cortissimo ed in pizzo, mette deliziosamente in luce il suo corpo statuario e quelle curve che tanto ci piace ammirare. Elegante e sofisticata, maliziosa e sensuale, la Giorgi non sembra davvero avere nulla da temere. Vedremo, allora, come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.