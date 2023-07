Giorgia Rossi top model per un giorno: pizzo e bianco ed è subito corto circuito

Giorgia Rossi, l’amatissima conduttrice ha passato una giornata da modella. Il look total white in pizzo è davvero mozzafiato.

Il suo è uno dei volti più apprezzati e seguiti dai tifosi. Giornalista e conduttrice specializzata in ambito sportivo, Giorgia Rossi si è fatta conoscere al grande pubblico al timone di programmi come Pressing, che l’ha portata alla consacrazione, e dei Pre e post-partite in onda su Dazn. Il suo successo però non si ferma al piccolo schermo: è anche una vera e propria star dei social con un profilo Instagram seguito da oltre 500 mila persone.

La passione per il calcio le è stata trasmessa dal padre Roberto e dal nonno Mario, quando era solo una bambina. A questa, crescendo, si è aggiunta la passione per il giornalismo. Giorgia Rossi ha dimostrato fin da subito di avere una grandissima determinazione, che le ha permesso di farsi strada a partire dalle sue prime collaborazioni locali, con il canale Roma Channel.

Successivamente è approdata a Sky e Rai Sport, per poi debuttare a Mediaset nel 2013. Inizialmente inviata di Tiki Taka, è poi passata alla conduzione di Studio Sport, guadagnandosi le simpatie del pubblico. La svolta, nella sua carriera, è arrivata con la presentazione di Aspettando Pressing e Pressing, grazie a cui ha riscosso un notevole successo.

Giorgia Rossi, il look total white fa impazzire i social

Nel 2021 Rossi ha preso una decisione importante, che ha segnato la fine del suo rapporto con Mediaset e l’inizio di una nuova avventura a Dazn. Per la conduttrice non è stato difficile fare breccia nel cuore degli spettatori, che ha conquistato con la sua professionalità, ma anche per merito per suo charme. Infatti, figura tra le presentatrici più amate e seguite dagli appassionati.

Di recente la bella Giorgia ha assistito ad una sfilata di Raffaella D’Angelo a Forte dei Marmi, alla quale ha preso parte insieme ad altre ospiti d’onore, come Elisabetta Canalis. Per l’occasione ha sfoggiato un pezzo realizzato dalla stilista, che le calza veramente a pennello. La conduttrice ha indossato un look total white, composto da un top ed un paio di pantaloni caratterizzati da un sensualissimo gioco di trasparenze.

Ovviamente, Rossi non ha potuto fare a meno di condividere uno scatto della serata con i suoi seguaci: semplicemente divina, ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo fantastico outfit. I follower non si sono trattenuti con i complimenti: “La dea del fascino e della bellezza”, “Sei favolosa”, “La più bella” hanno commentato alcuni utenti, ai quali in molti hanno fatto eco.