Leicester-Tottenham, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Leicester-Tottenham è un’amichevole e si gioca domenica alle 12:00: notizie, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Leicester e Tottenham sono due squadre che hanno in comune la voglia di riscatto dopo una stagione da incubo, che si è conclusa rispettivamente con un’inattesa retrocessione e con un anonimo ottavo posto in classifica.

Le Foxes hanno visto terminare una volta per tutte quello straordinario e forse irripetibile ciclo aperto nel 2016 in seguito alla vittoria della Premier League con Claudio Ranieri in panchina e adesso dovranno ricominciare dalla Championship, la serie cadetta, dove ovviamente partono tra le principali favorite per la promozione diretta. Per tornare subito in Premier League il club si è affidato all’italiano Enzo Maresca, che dopo l’esperienza fallimentare alla guida del Parma, lo scorso anno era tornato a svolgere il ruolo di collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City, avventura coronata con la vittoria della Champions League nella finale di Istanbul. Sul mercato l’obiettivo è provare a trattenere i migliori – uno, Maddison, è finito proprio al Tottenham – e di puntellare una rosa che ad ogni modo appare già competitiva. Finora sono arrivati Winks, Coady, Hermansen e Doyle ma da qui a fine agosto ne ne aggiungeranno sicuramente altri. Il Leicester, prima di partire per la Thailandia, ha battuto 1-0 il Northampton grazie ad una rete di Dewsbury-Hall.

Tante novità anche nel Tottenham, a cominciare dall’allenatore. Terminata la breve gestione Conte, gli Spurs ripartono da Ange Postecoglou, tecnico australiano dalle idee spiccatamente offensive che in questi anni ha fatto molto bene alla guida del Celtic, in Scozia. L’esordio, tuttavia, non è stato dei migliori, con i londinesi che in Australia, a Perth, hanno perso 3-2 in un rocambolesco derby con il West Ham (2-3).

Come vedere Leicester-Tottenham in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Leicester e Tottenham è in programma domenica alle 12:00 al Rajamangala National Stadium di Bangkok, in Thailandia, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonisti gli Spurs. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

La Championship inizia in anticipo rispetto alla Premier League e non sarebbe una sorpresa vedere un Leicester messo meglio dal punto di vista atletico. Le Foxes dovrebbero realizzare almeno una rete in un’amichevole che non sarà certamente povera di gol.

Le probabili formazioni di Leicester-Tottenham

LEICESTER (4-3-3): Iversen; Justin, Faes, Coady, Castagne; Dewsbury-Hall, Winks, Ndidi; Albrighton, Vardy, Iheanacho.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Davies, Reguilon; Skipp, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Richarlison; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2