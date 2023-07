Eliteserien, i pronostici sulle partite di domenica 23 luglio

Eliteserien, la sedicesima giornata corrisponde alla prima di ritorno: impegno non impossibile per la capolista Bodo Glimt.

In Eliteserien a farla da padrone è sempre l’ambizioso Bodo/Glimt, che al giro di boa può vantare un rassicurante margine di nove punti sulla principale inseguitrice, il Viking.

I gialloneri di Kjetil Knudsen nel girone d’andata appena terminato hanno vinto 12 partite su 15, collezionando a malapena una sconfitta. I numeri relativi ai gol segnati non fanno altro che confermare la superiorità di Saltnes e compagni, la cui media realizzativa è superiore a due reti a partita. Bodo che sembra dunque avere ormai il campionato in pugno nonostante manchi ancora un intero girone di ritorno. E se l’obiettivo era archiviare al più presto il deludente secondo posto della scorsa stagione, in cui Knudsen e i suoi uomini arrivarono a 18 punti dal Molde, allora si può dire che è stato centrato alla grande. Dopo il pareggio di due settimane fa, maturato proprio contro il Molde, i gialloneri hanno ricominciato a vincere: negli ultimi due turni hanno battuto Odd e Haugesund, avanzando nel frattempo anche nella coppa nazionale grazie al successo ottenuto ai danni dell’HamKam. Un’altra vittoria è in arrivo contro la terzultima in classifica, il Sandefjord, che nelle ultime tre giornata ha incassato la bellezza di dieci reti: il Bodo dovrebbe andare a nozze contro una difesa che nell’ultimo periodo è apparsa tutt’altro che solida.

Eliteserien, i pronostici sulle altre partite

In attesa di un possibile passo falso del Bodo che potrebbe riaprire il campionato ci sono anche Tromso e Brann, pronte a scontrarsi in un’interessante sfida d’alta classifica.

Due squadre che in questo momento sono appaiate a quota 27 punti e che nel girone di ritorno potrebbero contendersi il secondo e il terzo posto insieme a Viking, Molde e Lillestrom. Il Tromso deve farsi perdonare la sconfitta rimediata la scorsa settimana in casa del Rosenborg ma il Brann, anche in trasferta, è un cliente ostico. Potremmo assistere ad un match movimentato in cui entrambe andranno verosimilmente a segno. Di un eventuale pareggio potrebbe invece approfittarne il Lillestrom, che va a caccia della quarta vittoria consecutiva sul campo dell’Haugesund. Per quanto riguarda gli altri incontri, l’Odd ha risollevato la testa nell’ultima giornata andando a vincere 3-0 in casa dell’Aalesund e sembra poter evitare la sconfitta anche contro il Valerenga. È improbabile invece che il Rosenborg, ancora troppo altalenante, faccia bottino pieno contro lo Stromsgodset.

Eliteserien, possibili vincenti

Lillestrom (in Haugesund-Lillestrom, ore 17:00)

Odd o pareggio (in Odd-Valerenga, ore 17:00)

Stromsgodset o pareggio (in Stromsgodset-Rosenborg, ore 19:15)

Le partite da almeno un gol per parte

HamKam-Stabaek, ore 17:00

Haugesund-Lillestrom, ore 17:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

Sandefjord-Bodo/Glimt, ore 17:00

Tromso-Brann, ore 17:00

Stromsgodset-Rosenborg, ore 19:15