Fiorentina-Catanzaro, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Fiorentina-Catanzaro è un’amichevole e si gioca domenica alle ore 18:45: statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Terza amichevole per la Fiorentina, che dopo i due test con la formazione Primavera e con il Parma, affronterà il Catanzaro neopromosso in B. Il contesto è ovviamente sempre quello del Viola Park di Bagno a Ripoli, il centro sportivo nuovo di zecca che la società ha inaugurato da qualche settimana scegliendo di svolgervi il ritiro precampionato.

La sfida con i calabresi sarebbe stata l’occasione per rinverdire l’ultradecennale gemellaggio tra le due tifoserie, quella viola e quella giallorossa, ma la gara sarà disputata di nuovo a porte chiuse. Non c’è ancora, infatti, il parere positivo della Prefettura riguardo all’accesso del pubblico: un ritardo che ha fatto andare su tutte le furie i tifosi della Fiorentina, che prima di quest’anno avevano sempre potuto assistere ai primi impegni della loro squadra. Gli uomini di Vincenzo Italiano non sono andati al di là di un pareggio con il Parma (1-1), con Cabral che a fine primo tempo ha risposto ad Estevez.

Numerosissimi i cambi dell’allenatore di origine siciliana, che ha mandato in campo diversi giovani (Amatucci e Kayode) oltre al nuovo acquisto Parisi, appena arrivato dall’Empoli.

In queste ore è stato ufficializzato anche il secondo rinforzo: si tratta del regista brasiliano Arthur, che sbarca a Firenze in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda il Catanzaro, i giallorossi di Vincenzo Vivarini sono in ritiro a Cascia, in Umbria. Dopo una stagione destinata a rimanere nella storia – 96 punti in 38 partite – la società calabrese non ha alcuna intenzione di fare la comparsa in cadetteria, riconquistata dopo 17 anni.

Come vedere Fiorentina-Catanzaro in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Fiorentina e Catanzaro è in programma domenica alle 18:45 presso il centro sportivo Viola Park, sede del ritiro dei viola, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonista la squadra di Vincenzo Italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Una Fiorentina sperimentale dovrebbe riuscire ad avere la meglio su un Catanzaro che farà in ogni caso bella figura contro i viola. Molto probabilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Catanzaro

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Jovic.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Krastev; Brignola, Pontisso, Sounas, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1