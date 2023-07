Tennis, è lei la wag più bella del reame: quelle foto incandescenti

Tennis, se lo specchio potesse realmente parlare, sarebbe questo il suo verdetto: nel reame non c’è wag più sexy di lei.

A Wimbledon ha senz’altro dato filo da torcere a colei che avrebbe dovuto essere la reginetta indiscussa dell’All England Club. Alla fine, infatti, come è stato possibile desumere dai social network, la sfida tra wag del tennis è stata più infuocata di quanto osassimo pensare.

Gli organizzatori dello Slam avevano assoldato Morgan Riddle, fidanzata di Taylor Fritz, affinché supportasse, con la sua esperienza di influencer, il team social del mitico Major britannico. La sua missione era quella di raccontare ogni sfumatura dello stile dei tennisti e degli spettatori e, perché no, portare i suoi look superglamour nella cittadella del tennis inglese. La bella Morgan lo ha fatto, in maniera impeccabile peraltro, ragion per cui, grazie a questo lavoro, la sua popolarità è letteralmente schizzata alle stelle. E questo sebbene avesse alle costole un’altra wag di tutto rispetto che, proprio come lei, ha infiammato il Club ad ogni sua apparizione.

La “rivale” in questione è Paige Lorenze, che sta con il tennista statunitense Tommy Paul. Proprio come la Riddle, anche la modella, influencer ed imprenditrice – ha un marchio di abbigliamento tutto suo – ha fatto girare la testa agli spettatori che hanno presenziato allo Slam.

Tennis, se cerchi un po’ di refrigerio non sei nel posto giusto: lei sì che è caliente

Ora che Wimbledon è finito non ha mica smesso di farlo, anzi. Proprio qualche ora fa si è scatenata su Instagram, postando tramite stories una serie infinita di scatti supersexy. Roba che chi cercava un po’ di refrigerio da Cerbero e Caronte avrà subito capito di non essere proprio nel posto giusto.

Partiamo col dire che in tutti i contenuti in questione miss Paul sfoggiava un bikini sfiziosissimo. Molto malizioso, se vogliamo, ornato com’era da quelli che sembrano essere due pompon. Il primo al centro del reggiseno, il secondo sul fianco dello slip. Il costume, in una tenue sfumatura di giallo, le stava a menadito.

Era un modello molto minimal e valorizzava in maniera superba, in quanto tale, il fisico impeccabile di cui da sempre fa sfoggio sulle varie piattaforme social. La parte di sopra strizzava il décolleté quanto basta per dare vita ad una prospettiva muy caliente, mentre lo slip, dal canto suo, era talmente microscopico da evidenziare alla perfezione i fianchi e l’addome scolpito. Una serie di scatti indimenticabili, dunque, che dimostrano che è Paige, senza ombra di dubbio, la wag più sexy del reame.