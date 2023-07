Tennis rosso fuoco | Non solo Badosa e Tsitsipas: l’annuncio della coppia

Tennis, quanto amore nel circuito in quest’estate caldissima: l’annuncio della coppia rimbalza di bacheca in bacheca.

Il corpo da amazzone e il sorriso di un angelo. Non c’è davvero alcun bisogno di interrogarsi troppo a lungo sul motivo per il quale Denis Shapovalov si sia innamorato, tra tante, proprio di lei. Mirjam Bjorklund ha fatto breccia nel suo cuore sin dal primo istante e, da quel momento in poi, non si sono più lasciati.

Una coppia discreta, che non ama troppo i riflettori a differenza, invece, di altre nate sotto rete. Se Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, ad esempio, amano condividere con i propri follower ogni singolo dettaglio della loro quotidianità, il canadese e la nativa di Stoccolma sono decisamente più riservati. Non potevano esserlo, però, anche nel giorno più bello della sua vita. Quel momento doveva essere celebrato in maniera degna e pirotecnica ed è stato del tutto ragionevole, quindi, che almeno per una volta abbiano oltrepassato il “limite” e permesso ai fan di entrare in punta di piedi nella loro sfera privata.

Quando avrebbero dovuto farlo, d’altra parte, se non nel giorno in cui hanno deciso di convolare a nozze? Sì, avete capito bene: Denis Shapovalov, numero 23 del ranking Atp, e Mirjam Bjorklund, che nella classifica mondiale femminile è invece al 123esimo posto, si sposeranno. L’annuncio ufficiale è arrivato qualche ora fa per mezzo di una manciata di foto, scattate proprio nel momento in cui il tennista canadese ha fatto la proposta alla sua bella e dolcissima fidanzata.

Tennis, Mirjam Bjorklund ha detto sì: Shapovalov si sposa

Il posto che ha fatto da cornice alla dichiarazione d’amore di Denis è Bastad, in Svezia. Dalle foto in bianco e nero traspare chiaramente l’emozione di entrambi ed è stato davvero un piacere, per i follower dei due atleti, poter condividere questo istante indimenticabile insieme ai propri beniamini.

I due giovani stanno insieme dal 2019 e la notizia del loro fidanzamento ufficiale è stata accolta con grande entusiasmo dal popolo dei social. Nonché dai colleghi del mondo del tennis, che li hanno sommersi di auguri e congratulazioni una volta apparse, su Instagram, le foto che suggellavano la loro volontà di giurarsi amore eterno.

Shapovalov, qualche tempo fa, raccontò di avere aperto gli occhi proprio grazie alla sua Mirjam. Insieme avevano intrapreso una battaglia atta a porre l’accento sulle disparità di trattamento tra uomini e donne nell’ambito del tour. “Le cose stanno andando nella giusta direzione – aveva detto il canadese – Ma nel complesso il divario è ancora enorme. Smettiamola di parlare di riduzione del gap di genere. Se vogliamo che il tennis sia equo, non dovrebbe esistere affatto”.