Georgina Rodriguez non si contiene: ha messo tutto in bella mostra

Georgina Rodriguez non riesce proprio a contenersi. Ha messo tutto in bella mostra e si è presa un sacco di critiche. Ecco quello che è successo

Far parlare di sé, sempre. Sia nel bene che nel male. Forse è questo l’obiettivo che ha in testa la compagna di Cristiano Ronaldo, la stupenda Georgina Rodriguez, che questa estate ci sta deliziando con delle foto clamorose delle sue vacanze.

Foto dove la sua bellezza è clamorosamente in primo piano e dove in alcuni casi è anche un poco spinta. Sì, perché in alcune circostanze non ci ha fatto mancare nulla, con vestitini gialli ricchi di vedo e non vedo, e anche con delle foto in acqua scooter dove per quello che è il suo lato B la targa non si vedeva. Insomma, un’estate vissuta al massimo, anche se negli ultimi post la spagnola è stata assai criticata per alcune scelte. E soprattutto per quella didascalia che ha accompagnato gli scatti.

Georgina Rodriguez, le critiche sono feroci

Sì, critiche feroci per quel “Mucho amor” piazzato come accompagno delle foto. Foto dove lei ha messo in mostra le molteplici borse griffate che fanno parte della sua collezione e moltissimi gioielli costosissimi probabilmente regalati da Cristiano Ronaldo. I fan tutto questo non glielo hanno perdonato. E hanno criticato appunto questa scelta di mettere in bella mostra quello che molte persone non si possono permettere.

Ora, negli scatti piazzati in un unico post, c’è anche la foto di Ronaldo ovviamente intento a mangiare in questo caso, quindi si può dire tutto come succede spesso sui social. Quello che noi ci sentiamo di dire è che se una vuole pubblicare tutto quello che la fortuna le ha donato ha tutta la libertà di farlo. Se poi qualcuno ha dei problemi può anche togliere il segui, nessuno è obbligato a farlo. Gli haters però colpiscono sempre, tutto e tutti. Peccato.