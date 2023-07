Eliteserien, i pronostici sulle partite di domenica 16 luglio

Eliteserien, nel pomeriggio scende in campo la capolista Bodo con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il primato: pronostici.

Dopo due passi falsi il Bodo/Glimt, capolista indiscussa dell’Eliteserien, massimo campionato norvegese, ha ricominciato a macinare punti. L’ha fatto contro l’Odd nell’ultimo turno (0-2), tornando a tenere la porta inviolata, e si è ripetuto anche in coppa nazionale contro l’HamKam, battuto con lo stesso risultato giovedì scorso.

Nella giornata che manda in archivio il girone d’andata, i gialloneri di Knudsen punteranno a consolidare il primato – attualmente sono a +8 sul Tromso secondo – nella sfida con l’Haugesund, formazione impegnata nella lotta per evitare la retrocessione e che viene da due sconfitte di fila in trasferta. La vittoria del Bodo, insomma, non dovrebbe essere in discussione. Ed è probabile pure che Saltnes e compagni segnino un elevato numero di gol in un match che si preannuncia a senso unico o quasi. Va a caccia dei tre punti anche il Lillestrom, reduce da una bella vittoria in rimonta in casa del Rosenborg. Non riuscirà ad opporre resistenza il Sandefjord, che nell’ultima partita disputata fuori casa ha rimediato una sconfitta pesantissima in casa del Sarpsborg, incassando ben sei reti.

Eliteserien, i pronostici sulle altre partite

Il Tromso secondo in classifica fa visita ad un Rosenborg sempre più in crisi: i bianconeri hanno sempre perso nelle ultime tre giornate, realizzando a malapena un solo gol tra Sarpsborg, Aalesund e Lillestrom.

Dopo la scorpacciata di gol contro il Sandefjord, il Sarpsborg ha tirato improvvisamente il freno a mano: in campionato è arrivata una sconfitta per 5-2 contro lo Stromsgodset ed in settimana gli uomini di Stefan Billborn hanno subito tre gol anche in coppa nazionale contro il Molde. Si profila dunque un match movimentato e potenzialmente prolifico contro l’HamKam. Quarta forza dell’Eliteserien, il Viking è una delle squadre più in forma del torneo – è reduce da quattro vittorie di fila – e dovrebbe ottenere un risultato positivo in casa dello Stabaek. Chiude il programma del quattordicesimo turno la sfida tra Brann e Stromsgodset: padroni di casa leggermente favoriti ma comunque imprevedibili e con ogni probabilità gli ospiti, in un buon momento, segneranno almeno una rete.

Eliteserien, possibili vincenti

Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-Haugesund, ore 17:00)

Lillestrom (in Lillestrom-Sandefjord, ore 17:00)

Tromso o pareggio (in Rosenborg-Tromso, ore 17:00)

Viking o pareggio (in Stabaek-Viking, ore 17:00)

Le partite da almeno un gol per parte

Sarpsborg-HamKam, ore 17:00

Stabaek-Viking, ore 17:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bodo/Glimt-Haugesund, ore 17:00

Sarpsborg-HamKam, ore 17:00

Brann-Stromsgodset, ore 19:15