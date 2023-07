Cristiano Ronaldo ancora da record: guadagni da impazzire

Cristiano Ronaldo ancora da record: i guadagni del portoghese sono da impazzire. Superato Messi in questa speciale classifica

Un nuovo record. Questa volta certificato anche da quell’agenzia che di record Mondiali se ne intende, visto che è quella che li certifica. Cristiano Ronaldo è quello che ha guadagnato di più, tra gli sportivi, nel 2023. Tantissimi soldi, numeri incredibili, che lo rendono davvero unico.

Superato Leo Messi, che lo scorso anno era riuscito a prendersi questo scettro e ovviamente il suo passaggio all’Al Nassr, in Arabia Saudita, ha fatto decisamente la differenza in tutto questo. Ma quanto ha guadagnato Ronaldo nel periodo che è quello di maggio del 2002 e quello di aprile di quest’anno? Sì, perché è questa la forbice che quindi non mette nemmeno tutto in evidenza quello che andrà a prendere in questa seconda parte di anno solare sempre lì, in Arabia Saudita. Avete un’idea di quanto ha messo in tasca CR7? Sì, allora ditevela in mente, oppure anche ad alta voce, come volete, sotto c’è la soluzione.

Cristiano Ronaldo, ecco quanto ha guadagnato

136 milioni di dollari (circa 121 milioni di euro). Il reddito da record di Ronaldo è composto da 46 milioni di dollari di guadagni sul campo e 90 milioni di dollari di guadagni fuori dallo stadio.

I guadagni sul campo includono stipendi, premi e bonus, mentre i guadagni fuori dal campo sono una stima degli accordi di sponsorizzazione, dei compensi per le apparizioni, dei ricavi da cimeli e licenze, oltre ai guadagni derivanti da qualsiasi attività in cui l’atleta abbia un interesse significativo. In tutto questo non sappiamo se ci sono anche i social, ma presumiamo di sì, quelli che permettono al campione portoghese di essere il re indiscusso di questa speciale classifica. Il suo passaggio alla Saudi Pro League, inoltre, ha aperto praticamente un mondo, quello di altri calciatori come lui che hanno deciso di abbracciare il campionato arabo che il prossimo anno potrebbe essere sicuramente uno dei più seguiti. Di certo sarà seguita la sua sfida contro Benzema, preso dalla squadra concorrente. E di certo sarà seguito anche quello che potrebbe essere il suo rapporto con Brozovic, che ancora non ha firmato per qualche cavillo che ha colpito il club, ma che presto diventerà ufficialmente un suo compagno di squadra. Incredibile.