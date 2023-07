I pronostici di domenica 16 luglio: Eliteserien, Brasileirao e Liga Profesional

I pronostici di domenica 16 luglio: si gioca in Brasile, Argentina, Norvegia e Svezia ma non mancano neppure le amichevoli.

Il River Plate è diventato campione d’Argentina con ben due giornate d’anticipo battendo 3-1 l’Estudiantes la scorsa notte, conquistando così il suo 38esimo titolo. Non sono mai stati seriamente in lotta per la vittoria della Liga Profesional i loro storici rivali del Boca Juniors, solamente noni in classifica. Gli Xeneizes vengono tuttavia da tre risultati utili consecutivi e dovrebbero evitare la sconfitta anche sul campo del Gimnasia y Esgrima.

In Sudamerica occhi puntati anche sulla quindicesima giornata del Brasileirao, dove va in scena uno dei tanti derby paulisti tra San Paolo e Santos. Il Tricolor attraversa un buon momento di forma a differenza dei bianconeri e dovrebbe portarsi a casa i tre punti. Si profila un match potenzialmente spettacolare invece tra Fluminense e Flamengo, un altro derby (in questo caso di Rio de Janeiro) molto sentito. Nel massimo campionato svedese, invece, l’Elfsborg parte favorito contro il Goteborg, mentre in Norvegia il Bodo/Glimt cercherà di consolidare il primato nel match casalingo contro l’Haugesund.

Pronostici altre partite

Il Benfica, che ha da poco riabbracciato Angel Di Maria, è impegnato in un’interessante amichevole con il Basilea: previsti almeno tre gol complessivi. Le reti non dovrebbero mancare neppure in Brann-Stromsgodset e Mjallby-Norrkoping.

Vincenti

• Elfsborg (in Elfsborg-Goteborg, Allsvenskan, ore 15:00)

• San Paolo (in San Paolo-Santos, Brasileirao, ore 21:00)

• Boca Juniors o pareggio (in Gimnasia y Esgrima-Boca, Liga Profesional, ore 21:30)

• Chivas Guadalajara o pareggio (in Chivas-Athletic Bilbao, amichevole, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Basilea-Benfica, amichevole, ore 16:00

• Bodo/Glimt-Haugesund, Eliteserien, ore 17:00

• Brann-Stromsgodset, Eliteserien, ore 19:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Mjallby-Norrkoping, Allsvenskan, ore 17:30

• Fluminense-Flamengo, Brasileirao, ore 21:00

• Internacional-Palmeiras, Brasileirao, ore 23:30

Il “clamoroso”

Pareggio in Internacional-Palmeiras, Brasileirao, ore 23:30