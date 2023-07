Brasileirao 2023: i pronostici sulle partite di domenica 16 luglio

Brasileirao 2023, i riflettori sono puntati sulla sfida d’alta quota tra la Fluminense e il Flamengo: notizie e pronostici.

In uno degli anticipi della quindicesima giornata del Brasileirao l’inarrestabile Botafogo si è sbarazzato anche del Bragantino, ampliando ulteriormente il divario sulle inseguitrici. Tredici sono adesso i punti che separano i bianconeri di Bruno Lage dal Flamengo secondo.

Si riducono settimana dopo settimana le speranze dei tifosi del Mengao di rivincere un titolo che manca ormai da tre anni. I rossoneri di Jorge Sampaoli, dopo il pareggio nel big match con il Palmeiras (1-1) della settimana scorsa, hanno battuto l’Athletico Paranaense nella Copa do Brasil in un match caratterizzato da ben due espulsioni e adesso si preparano ad affrontare un derby molto sentito contro una Fluminense in ripresa. I problemi sembrano essere alle spalle per la Tricolor Carioca, che nell’ultimo mese ha perso solamente contro il San Paolo in trasferta. La classifica, difatti, parla chiaro: la Fluminense ora è quarta, a -2 dallo stesso Flamengo. E sa da una parte è normale immaginare una gara equilibrata, dall’altra sembrano esserci i presupposti per assistere ad una stracittadina ad alto tasso di spettacolo, visto che si affrontano due tra gli attacchi più qualitativi e prolifici del massimo campionato brasiliano. Non sarebbe una sorpresa se andassero a segno entrambe.

L’altra gara da seguire con attenzione è quella tra due club storici come Internacional e Palmeiras. Il Verdao è quinto ma dà l’impressione di aver dimenticato come si vince. L’ultimo successo biancoverde nel Brasileirao è datato 11 giugno ed è improbabile che gli uomini di Abel Ferreira si sblocchino a Porto Alegre, contro una formazione molto solida.

Brasileirao 2023: c’è il derby paulista tra San Paolo e Santos

Quello tra Fluminense e Flamengo non è l’unico derby in programma in questa giornata. Si gioca anche San Paolo-Santos, una delle varie stracittadine pauliste.

La Tricolor Paulista ci arriva in condizioni sicuramente migliori. In Copa do Brasil ha appena battuto 2-1 il Palmeiras, allungando la striscia positiva. Il San Paolo, poi, è la squadra che ha fatto meglio davanti al proprio pubblico dopo la capolista Botafogo, collezionando 18 punti in sette partite. Contro un Santos che fuori casa ha raccolto a malapena 4 punti, un successo dovrebbe arrivare puntuale. Favorito anche il Fortaleza sul Cuiaba: gli uomini di Juan Pablo Vojvoda nelle ultime sei uscite hanno perso solamente con Flamengo e Botafogo, per il resto le hanno vinte tutte. Attenzione, tuttavia, al Cuiaba, che in trasferta nonostante i pochi gol segnati ha totalizzato 10 punti su 21 disponibili. L’Athletico Paranaense può risollevarsi dopo tre sconfitte consecutive contro un Bahia che non vince da un mese. Un pareggio non sorprenderebbe, infine, nella sfida tra due squadre in difficoltà come il Goias e l’Atletico Mineiro: entrambe dovrebbero andare a segno.

Possibili vincenti

San Paolo (in San Paolo-Santos, ore 21:00)

Fortaleza (in Fortaleza-Cuiaba, ore 21:00)

Athletico Paranaense (in Athletico Paranaense-Bahia, ore 23:30)

Brasileirao 2023: le partite da almeno un gol per parte

Fluminense-Flamengo, ore 21:00

Internacional-Palmeiras, ore 23:30

Goias-Atletico Mineiro, ore 01:30

La partita da almeno tre gol complessivi

Fluminense-Flamengo, ore 21:00