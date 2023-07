Brasileirao 2023: i pronostici sulle partite di domenica 9 luglio

Brasileirao 2023, occasione per il Botafogo che può consolidare ulteriormente la vetta della classifica: notizie e pronostici.

Nella giornata in cui si scontrano fra loro le prime quattro squadre in classifica, il Botafogo capolista potrebbe approfittarne per ampliare il distacco dal secondo posto.

Il Fogao è di scena in casa del Gremio, attualmente secondo a pari punti con il Flamengo, che ieri notte ha pareggiato 1-1 a San Paolo contro il Palmeiras. Occasione ghiotta anche per il club di Porto Alegre, tornato immediatamente competitivo dopo aver rimesso piede in massima serie. Sì, perché in caso di vittoria il Gremio potrebbe staccare il Flamengo e rosicchiare tre punti proprio al Botafogo, portandosi a -4 dalla vetta. Con quello conquistato all’ultimo respiro una settimana fa in casa del Bahia, sono diventati tre i successi consecutivi di Luis Suarez e compagni, mercoledì scorso impegnati anche in Copa do Brasil. Ora la prova del nove contro il Botafogo. Che continua a vincere nonostante lo shock dell’addio da parte del tecnico Luis Castro, “acquistato” a campionato in corso dagli arabi dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Al suo posto è arrivato un altro allenatore portoghese, Bruno Lage, che nella passata stagione ha guidato per qualche mese il Wolverhampton. Non è un match di facile lettura, come tutti gli scontri diretti, Ma non sarebbe una sorpresa se i padroni di casa, anche grazie al supporto del pubblico, evitassero almeno la sconfitta.

Brasileirao 2023: il Bragantino non si ferma più

È in serie positiva anche il Bragantino, una delle grandi sorprese di questo Brasileirao. Il club di Bragança Paulista ha incassato solo due sconfitte in 13 partite ed è quinto in classifica: se il campionato terminasse oggi i biancorossi si qualificherebbero agli spareggi per accedere alla Copa Libertadores.

Bragantino che parte dunque favorito contro il San Paolo, spesso disastroso in trasferta, con soli tre punti conquistati in sei partite. Un’altra sfida da seguire è quella tra Fluminense e Internacional, due formazioni che sono appaiate a quota 21 punti e stanno provando a risalire la classifica. La Fluminense è reduce da una sconfitta contro il San Paolo ma in casa è una delle poche squadre che non ha ancora conosciuto l’amaro sapore della sconfitta: dovrebbe rimanere imbattuta anche contro l’Internacional in una gara da almeno tre gol complessivi. Otterrà verosimilmente un risultato positivo pure il Fortaleza, che ospita una diretta concorrente per la qualificazione alle coppe come l’Athletico Paranaense.

Possibili vincenti

RB Bragantino (in RB Bragantino-San Paolo, ore 21:00)

Fluminense (in Fluminense-Internacional, ore 21:00)

Gremio o pareggio (in Gremio-Botafogo, ore 23:30)

Fortaleza (in Fortaleza-Athletico Paranaense, ore 23:30)

Brasileirao 2023: la partita da almeno un gol per parte

Fortaleza-Athletico Paranaense, ore 23:30

La partita da almeno tre gol complessivi

Fluminense-Internacional, ore 21:00

Gremio-Botafogo, ore 23:30