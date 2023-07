Liga Profesional: i pronostici sulle partite di domenica 16 luglio

Liga Profesional, il Boca Juniors tenterà di consolidare il nono posto ed assicurarsi un pass per la Copa Sudamericana: pronostici.

Nella notte il River Plate si è laureato campione d’Argentina con ben due giornate d’anticipo battendo 3-1 l’Estudiantes, conquistando così il trentottesimo titolo della sua storia.

Non sono mai stati davvero in lotta per la vittoria della Liga Profesional invece i loro storici rivali del Boca Juniors, solo noni in classifica. Gli Xeneizes di Jorge Almiron vengono tuttavia da tre risultati utili consecutivi: le due vittorie interne contro Sarmiento e Huracan e il pareggio esterno in casa dell’Union. Nel catino della “Bombonera” il Boca ha sempre una marcia in più ma è in trasferta che il club di Buenos Aires sta lasciando a desiderare.

Delle ultime dodici partite giocate fuori casa ne ha vinte solamente tre. Ma l’aspetto più preoccupante è quello realizzativo, visto che il Boca Juniors ha segnato solo un gol nelle ultime cinque gare disputate lontano dal proprio pubblico. Motivo per cui non ci aspettiamo un match movimentato contro il Gimnasia y Esgrima, in cui in ogni caso gli uomini di Almiron dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta e “prenotare” la qualificazione alla prossima Copa Sudamericana. Ha 35 punti anche il Belgrano, che se vuole staccare uno degli ultimi passi per la seconda manifestazione sudamericana per ordine d’importanza dovrà quantomeno evitare la sconfitta contro il San Lorenzo. I rossoblù, persa ogni residua speranza di raggiungere il River, sono terzi a cinque punti dal sorprendente Talleres.

Liga Profesional: il Lanus sogna un posto in Libertadores

Può addirittura ambire alla qualificazione alla Copa Libertadores il Lanus, che staziona al quinto posto in classifica appaiato al Defensa y Justicia. Il grosso dei suoi 41 punti il Granate li ha totalizzati tra le mura amiche, dove ha perso solo due volte e incassato a malapena 7 gol. Il Banfield, terzultimo in classifica, ha poche speranze di uscire imbattuto.

L’Argentinos Juniors vanta una delle migliori difesa del torneo, con soli 19 gol subiti in 24 giornate. Ma in casa la difesa degli uomini allenati da Gabriel Milito è meno solida (10 gol incassati finora) e non sarebbe una sorpresa se contro il Colon assistessimo ad una partita insolitamente prolifica. L’ultima sfida in programma nella notte italiana è quella tra Central Cordoba e Independiente: i padroni di casa hanno perso solo una volta nelle ultime otto partite e dovrebbero conquistare almeno un punto contro un Rojo troppo incostante.

Possibili vincenti

San Lorenzo o pareggio (in Belgrano-San Lorenzo, ore 19:00)

Boca Juniors o pareggio (in Gimnasia y Esgrima-Boca Juniors, ore 21:30)

Lanus (in Lanus-Banfield, ore 00:00)

Central Cordoba o pareggio (in Central Cordoba-Independiente, ore 02:00)

Liga Profesional: la partite da almeno un gol per parte

Argentinos Juniors-Colon, ore 02:30

La partita da almeno tre gol complessivi

Argentinos Juniors-Colon, ore 02:30