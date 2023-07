Jessica Melena, ad ogni gradino un sussulto: la gonna estrema piace ai fan

Jessica Melena, la foto su Instagram fa sussultare i follower: per indossare una gonna come quella servirebbe il porto d’armi.

Il campionato può aspettare. Il calciomercato, pure. Non è tempo, adesso, di pensare al futuro. Ciro Immobile preferisce di gran lunga godersi le tanto agognate vacanze ed è anche giusto, in fondo, che sia così. Che se la spassi in compagnia dei figli e della sua adorata moglie.

L’attaccante della Lazio e Jessica Melena, la donna con cui ha messo su famiglia, hanno scelto Ibiza come meta dell’estate 2023. Stanno soggiornando in una villa faraonica, dotata di piscina e di tanti altri comfort, e le giornate sono scandite da tuffi, gite in barca, ristoranti stellati e locali in cui si fa baldoria come se non ci fosse un domani. Ciro si godrà tutto ciò ancora per un po’, fino a che non sarà tempo, per lui e per tutti gli altri calciatori, di partire per il ritiro. Quello estivo dei biancocelesti avrà inizio tra poco fra Auronzo Di Cadore e Formello, motivo per il quale sono gli ultimi istanti che Immobile può trascorrere insieme al resto della ciurma.

Non sarà facile “lasciarli”, soprattutto perché la sua Jessica non è mai sembrata più in forma di così. Lady Immobile è stata attivissima sui social, nelle ultime settimane, e ha postato una mare di cartoline di questa vacanza da sogno alle Baleari. Molte delle quali, quello è poco ma sicuro, hanno lasciato i fan a bocca aperta. Soprattutto quella che ha pubblicato su Instagram qualche ora fa.

Jessica Melena, gambe a tutto schermo: quello spacco dovrebbe essere illegale

Alla bellezza di Jessica ci siamo abituati, ma la verità è che ogni volta che posta uno scatto del genere il capogiro è assicurato.

Ecco perché la foto in questione ha fatto, nel vero senso della parola, strage di cuori. La Melena, mamma di tre figli, è apparsa in forma come non mai, con un fisico da fare invidia anche alle ragazzine. Perfettamente valorizzato, come se non bastasse, con un look di quelli che non lasciano il benché minimo spazio all’immaginazione.

La moglie di Immobile si è lasciata ritrarre, mentre scendeva le scale, con indosso un micro-top e una gonna dal taglio asimmetrico. Lo spacco, profondissimo, ha messo in evidenza le sue gambe toniche e snelle, facendo certamente sussultare i numerosi follower della talentuosa e spigliatissima influencer. Come ci si potrebbe mai abituare, insomma, ad una bellezza di questo rango?