Champions League: i pronostici sulle partite di mercoledì 12 luglio

Champions League, oggi in programma altre cinque partite valide per l’andata del primo turno di qualificazione: notizie e pronostici.

Nel primo turno di qualificazione alla Champions League capita spesso di imbattersi in delle squadre che partecipano a dei campionati in pieno corso di svolgimento.

Nonostante siamo in piena estate, si gioca sia in Kazakistan che in Georgia. Non avranno dunque problemi dal punto di vista atletico né Astana né Dinamo Tbilisi, che si contenderanno l’accesso al secondo turno. I kazaki, forse distratti dall’impegno continentale, hanno appena perso (2-0) il match di supercoppa contro l’Ordabasy, la stessa squadra che gli sta dando filo da torcere in campionato. I georgiani invece sono apparsi in ripresa, con tre vittorie nelle ultime tre partite, anche se i risultati altalenanti in Erovnuli Liga li hanno fatti scivolare a -8 dalla vetta, occupata momentaneamente dai rivali della Dinamo Batumi. Si profila match equilibrato, che potrebbe anche terminare in pareggio. In Veikkausliga è costretto ad inseguire anche l’HJK Helsinki, che lo scorso anno si è laureato campione di Finlandia per la terza volta consecutiva. Il club della capitale non brilla in quanto a costanza e dovrà fare attenzione ai nordirlandesi del Larne: non è da escludere che l’HJK – comunque favorito per la vittoria – possa subire almeno una rete, anche alla luce del fatto che ha fatto registrare un solo clean sheet negli ultimi 5 turni di campionato.

Le previsioni sulle altre partite

L’Hacken, campione di Svezia in carica, per la prima volta affronta le qualificazione alla coppa continentale più importante. I gialloneri dovrebbero passare il turno in maniera agevole: i gallesi dei The New Saints sono un avversario alla portata. Attesi almeno tre gol.

Previsto equilibrio invece nella sfida tra lo Sheriff Tiraspol, che due anni fa arrivò a giocare la fase a gironi (con tanto di vittoria storica sul Real Madrid) e i campioni di Romania, il Farul Costanza. Entrambe dovrebbero andare a segno: la qualificazione verosimilmente si deciderà in Transnistria. Punta ad arrivare in fondo anche lo Slovan Bratislava: i lussemburghesi dell’Hesperange non sono certamente un ostacolo impossibile da superare.

Champions League: probabili vincenti

Astana o pareggio (in Astana-Dinamo Tbilisi, ore 16:00)

Hacken (in Hacken-TNS, ore 19:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

HJK-Larne, ore 18:00

Farul Costanza-Sheriff Tiraspol, ore 19:30