MLS: i pronostici sulle partite della notte

MLS, appuntamento infrasettimanale con la lega nordamericana. In campo anche Cincinnati e Los Angeles: notizie e pronostici.

Dopo 21 giornate di regular season Cincinnati ha totalizzato 45 punti: nessuno ha fatto meglio del club dell’Ohio, saldamente al comando della classifica generale della Major League Soccer. Tuttavia, la squadra allenata da Pat Noonan da qualche settimana sembra essere un po’ a corto di benzina. Negli ultimi cinque turni ha vinto solo in un’occasione, peraltro contro una formazione in crisi nerissima come Toronto.

Digiuno di vittorie che potrebbe proseguire anche nel match infrasettimanale contro i New York Red Bulls, reduci dalla seconda affermazione in tre partite. Cincinnati, come se non bastasse, deve far fronte ad assenze importanti: non è da escludere, pertanto, un risultato positivo dei newyorkesi, in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno. Eviterà verosimilmente la sconfitta anche Atlanta, che da metà maggio in poi ha rimediato solamente un k.o.: potrebbe farsi bastare un punto New England, che ha appena visto interrompersi la lunga imbattibilità ed è privo di alcuni giocatori chiave. È tornato immediatamente sulla terra il Minnesota United, che dopo il roboante 4-1 contro Portland è nell’ultimo fine settimana è stato travolto con lo stesso risultato da Austin. Per gli Houston Dynamo sembra l’occasione giusta per tornare a vincere dopo due sconfitte e un pareggio.

Le previsioni sulle altre partite

Tra le squadre più in forma del momento non possiamo non citare il Real Salt Lake. Il club della capitale dello Utah ha vinto quattro volte nelle ultime cinque giornate e domenica scorsa si è scatenato (4-0) sul malcapitato Orlando City. Uscirà con almeno un punto in tasca dalla sfida con lo Sporting Kansas City, tornato a far registrare risultati altalenanti.

Continua a mancare l’appuntamento con i tre punti il Los Angeles FC campione in carica: la squadra in cui milita Giorgio Chiellini viene da tre sconfitte di fila – tra cui quella, dolorosa, nel derby con i Galaxy – e un pareggio. Lecito aspettarsi una reazione contro il sorprendente Saint Louis City, che potrebbe essere meno “affamato” dopo le tre vittorie consecutive. Non dovrebbero mancare i gol, infine, in San Jose Earthquakes-Seattle Sounders e Vancouver Whitecaps-Austin. Almeno tre reti anche in Chicago Fire-Montreal.

MLS, possibili vincenti

Atlanta United o pareggio (in New England Revolution-Atlanta United, ore 01:30)

Houston Dynamo (in Houston Dynamo-Minnesota United, ore 02:30)

Real Salt Lake o pareggio (in Sp. Kansas City-Real Salt Lake, ore 02:30)

Los Angeles FC (in Los Angeles FC-Saint Louis City, ore 04:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

Ney York Red Bulls-Cincinnati, ore 01:30

San Jose Earthquakes-Seattle Sounders, ore 04:30

MLS, le partite da almeno tre gol complessivi

Chicago Fire-Montreal, ore 02:30

Houston Dynamo-Minnesota United, ore 02:30

Vancouver Whitecaps-Austin, ore 04:30