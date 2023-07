Lady Leclerc abbaglia l’All England Club: ricoperta d’oro dalla testa ai piedi

Leclerc sceglie Wimbledon come cornice della prima uscita pubblica con la sua nuova fiamma, il cui look era decisamente abbagliante.

Altro che rumors. Altro che indiscrezioni tutte da confermare. La prima uscita pubblica di Charles Leclerc insieme alla sua nuova fiamma proprio non avrebbe potuto essere più “pubblica” di così. Hanno scelto Wimbledon, il pilota e la sua nuova fidanzata, per ufficializzare una relazione che va avanti già da qualche mese.

Naufragata, nello scorso mese di dicembre, la storia con Charlotte Siné, il 25enne monegasco sta ora insieme ad Alexandra Saint-Mleux. Lei è una studentessa di storia dell’arte, vive in Francia, ma ha sempre frequentato il jet-set del Principato. In più è molto popolare su TikTok e non ha mai rivelato troppi dettagli riguardanti la sua vita privata. Nel momento in cui i due piccioncini hanno varcato insieme la soglia dell’All England Club è stato subito chiaro, però, che non avessero più intenzione di nascondersi. E poco importa che non fossero soli, ma in compagnia dell’amico e collega di lui, Pierre Gasly, accompagnato a sua volta dalla sua dolce metà, Kika Gomes.

Non si è di certo trattato di un’uscita a quattro tra amici, dal momento che i riflettori hanno più volte indugiato su Charles e Alexandra, sorprendendoli in diversi momenti di tenerezza. Non dobbiamo più parlare di loro al condizionale, dunque. Il pilota della Ferrari è felicemente fidanzato e qualcosa ci dice che sentiremo molto parlare, nei mesi a venire, della bella studentessa che ha fatto breccia nel suo cuore.

Leclerc, Alexandra in grande spolvero a Wimbledon: un look da 14mila euro

Anche perché la Saint-Mleux, a Wimbledon, è riuscita a folgorare proprio tutti. Ha abbagliato i presenti non solo con la sua bellezza, indiscutibilmente oggettiva, ma anche con un look impeccabile e curato sin nei minimi dettagli.

Indossava un abito bustier bianco a fiori rosa, ma sono stati gli accessori da lei sfoggiati ad “accecare” gli spettatori presenti all’All England Club. Lady Leclerc era ricoperta d’oro, e non si fa per dire, dalla testa ai piedi. Aveva impreziosito il suo look con così tanti gioielli che, alla fine della fiera, è stato stimato che per quell’outfit abbia speso qualcosa come 14mila euro. La metà dei quali solo per la borsa, una Mini Lady Dior Bag del valore, udite udite, di 7mila euro.

Per bracciali, orecchini e anelli ne ha spesi altrettanti, mettendo in piedi un look d’ispirazione vintage ma deliziosamente attuale, soprattutto in un contesto “storico” come quello in cui si gioca il mitico Slam londinese. Abbagliante è dir poco, insomma. E non le sarebbe neanche servito tutto quell’oro per riuscirci, per la verità, affascinante com’è la bella brunetta che ha fatto breccia nel cuore di Leclerc.