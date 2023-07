Sinner, commenti al veleno sui social: Alcaraz su tutte le furie

Sinner, il commento denigratorio sotto la foto inaspettata fa inalberare Alcaraz: la replica al vetriolo stupisce i social.

I tifosi italiani ci hanno sperato fino alla fine. Era ovvio, d’altro canto, che parteggiassero per Matteo Berrettini, nello scontro che lunedì sera ha infervorato il Centrale di Wimbledon. Sapevano bene però che, per quanto in forma potesse essere il romano, le chance di battere il numero 1 al mondo erano ridotte al lumicino.

Non perché il martello capitolino non ne fosse capace, intendiamoci, ma solo perché più passa il tempo e più Carlos Alcaraz assume le fattezze di un extraterrestre. Sembra davvero che venga da un altro pianeta, il fenomeno iberico che all’All England Club è riuscito a dare filo da torcere finanche ad un erbivoro doc come Berrettini. Ha stupito tutti, insomma, agli ottavi di finale del terzo Slam dell’anno. Perfino i suoi familiari, che erano seduti nel box del suo team accanto al coach Juan Carlos Ferrero.

Non sarà passata inosservata, di certo, la presenza di un ragazzino che somiglia in maniera strabiliante a Carlitos. Era il fratello Jaime, accorso a Londra per fare il tifo per il primogenito di casa Alcaraz. Anche lui gioca a tennis e pare che sia addirittura più talentuoso del pupillo di Ferrero. Ma c’è qualcosa, sul suo conto, che probabilmente ancora non sapete.

Sinner, anche baby Alcaraz è un carota boy

Jaime lo conoscevamo già, dal momento che più volte sono circolati in passato video che lo ritraggono alle prese con dritti e rovesci. Ma sapevate che pure lui, come il fratello maggiore, ha un “debole” per il nostro Jannik Sinner?

La prova è nel profilo Instagram del baby campione di Murcia, che nei giorni scorsi ha postato alcune foto scattate a Wimbledon. Una di esse lo ritraeva, per l’appunto, in compagnia del tennista altoatesino, il più acerrimo rivale del numero 1 al mondo. Uno scatto inaspettato, se vogliamo, sebbene ancor più inaspettata sia stata la risposta del piccolo Jaime ad un commento velenoso rivolto al nativo di San Candido.

“Jaime, non puoi essere felice di essere con questo pagliaccio“, ha scritto un utente riferendosi a Sinner e taggandolo pure. La reazione di Alcaraz junior non si è fatta attendere e ha lasciato tutti di stucco, non fosse altro per la maturità che ha dimostrato di avere già, a dispetto dei suoi 12 anni. “A che numero della classifica mondiale sei tu? E Sinner?”. Una replica al vetriolo, dunque, tesa a difendere Sinner, che non fa altro che testimoniare quanta stima e rispetto nutra la famiglia spagnola nei confronti del nostro numero 1. Perché campioni si nasce e lui, questo è poco ma sicuro, la stoffa e il fairplay per diventarlo ce li ha già.