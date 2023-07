Tennis, questa foto sfida le leggi della gravità: che spettacolo

Tennis, la foto in bianco e nero della splendida giocatrice ha mandato il web in delirio: uno spettacolo al quale è impossibile resistere.

La meravigliosa tennista ungherese si è fatta conoscere al grande pubblico tra un successo e l’altro. Nel corso della sua carriera si è spinta alla 50esima posizione del ranking mondiale e, nel doppio, è arrivata fino alla 43esima. Il suo talento, però, non è l’unica qualità che ha attirato l’attenzione dei tifosi: la giocatrice è dotata di un fascino al quale è impossibile resistere e nelle scorse ore ha mandato il web in delirio con uno scatto da perdere la testa.

Classe 1997, negli scorsi anni ha iniziato a guadagnarsi una certa popolarità tra gli appassionati di tennis. Nel 2021 si è aggiudicata la vittoria del suo primo titolo nel circuito WTA, in occasione dell’Argentina Open. Mentre l’anno seguente ha trionfato nel doppio agli Internazionali Femminili di Palermo insieme a Kimberly Zimmermann. Anna Bondar si sta facendo strada nel mondo del tennis ed è molto agguerrita.

L’atleta – che al momento si trova a Wimbledon, in vista del suo esordio nel prestigioso torneo – ha conquistato le simpatie del pubblico dimostrando di avere un ottimo talento, e non solo. Il suo seguito sui social aumenta giorno dopo giorno e sono sempre più gli utenti che si lasciano stregare da lei. Il motivo? La giocatrice è dotata di una bellezza che i fan non si sono di certo lasciati scappare.

Tennis, Anna Bondar stende tutti con il suo miniabito: bellezza fatale

Anna è molto attiva sui social e, in particolare, su Instagram. Qui tiene aggiornati i seguaci sulla sua vita, tra allenamenti e sfide, ma anche momenti di svago e relax. La tennista mostra spesso la sua quotidianità, con post che vengono puntualmente sommersi dai like e dai commenti degli user, i quali ormai si sono estremamente affezionati a lei. Di recente ha fatto a questo ultimi una sorpresa decisamente gradita.

Lo scatto qui sopra è apparso recentemente sul suo profilo e, ovviamente, non è passato inosservato. La meravigliosa Anna indossa un miniabito che le sta una favola e che è andato subito a stuzzicare le fantasie degli utenti. Si tratta di un vestito corto e attillato, così da mettere la sua fantastica silhouette in bella mostra, soprattutto per quanto riguarda il lato B.

L’atleta ha un fisico davvero scolpito, frutto di tanto duro allenamento. La foto è in bianco e nero e ha fatto colpo su tutti: davanti ad uno spettacolo simile, d’altronde, è impossibile rimanere indifferenti. Anna ha tutte le carte in regola per entrare nell’olimpo delle tenniste più affascinanti di sempre e, con foto come questa, il suo seguito sui social è destinato a crescere ulteriormente di sicuro.