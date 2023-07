Eliteserien, i pronostici sulle partite di domenica 9 luglio

Eliteserien, si completa la 13esima giornata del massimo campionato norvegese. Tutte inseguono il Bodo: notizie e pronostici.

C’è sempre il Bodo/Glimt al comando della classifica del campionato norvegese ma i due passi falsi consecutivi contro Stromgodset (2-0) e Molde (2-2) hanno permesso alle inseguitrici dei gialloneri di ridurre l’enorme divario che c’era fino a qualche settimana fa.

La squadra di Kjetil Knudsen, se escludiamo la vittoria in coppa nazionale ottenuta ai danni del Tromso, non vince da circa un mese. Il vantaggio sulla seconda è ancora cospicuo – dopo il successo del Viking ora sono sei le lunghezze dal secondo posto – ma per il Bodo è arrivato il momento di interrompere questo digiuno. Non sarà semplice, tuttavia, prendersi i tre punti sul campo dell’Odd, che davanti al proprio pubblico ha subito solamente due gol in cinque partite. Sarà curioso vedere come come si comporterà l’ermetica difesa dei padroni di casa contro l’attacco più prolifico del campionato, che raramente ha segnato meno di due gol a partita: ipotizziamo, in ogni caso, un match movimentato. Dovrebbe tornare a segnare anche il Rosenborg, reduce da due sconfitte di fila che hanno peggiorato la sua situazione di classifica: a Trondheim è di scena il Lillestrom, che in questo momento ha 4 punti in più della compagine bianconera. Proverà ad invertire la rotta anche lo Stabaek, impegnato sul campo di un’altra squadra in difficoltà, il Sandefjord: l’ultima giornata è stata da dimenticare per i rossoblù, travolti 6-1 dal Sarpsborg.

Eliteserien, i pronostici sulle altre partite

Tra le squadre più in forma c’è proprio il Sarpsborg: promette spettacolo la partita con lo Stromsgodset, che ha sempre vinto nelle ultime tre giornate, senza subire gol.

Va invece a caccia dell’ennesimo successo il Tromso, terzo in classifica dietro a Bodo/Glimt e Viking. Gli uomini di Gaute Helstrup in campionato non perdono da maggio e nella tredicesima giornata dovrebbe arrivare un’altra affermazione contro il Valerenga, che ha perso 7 volte in 11 partite e galleggia sopra la zona retrocessione. Sta pian piano risalendo la classifica il Molde campione in carica, che una settimana fa ha imposto il pareggio (2-2) al Bodo: vittoria alla portata nello scontro diretto con il neopromosso Brann.

Eliteserien, possibili vincenti

Stabaek o pareggio (in Sandefjord-Stabaek, ore 17:00)

Tromso o pareggio (in Tromso-Valerenga, ore 17:00)

Molde (in Molde-Brann, ore 19:15)

Le partite da almeno un gol per parte

Stromgodset-Sarpsborg, ore 17:00

Tromso-Valerenga, ore 17:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

Odd-Bodo/Glimt, ore 17:00

Rosenborg-Lillestrom, ore 17:00

Sandefjord-Stabaek, ore 17:00