Georgina Rodriguez, cambio look: in giallo infiamma Instagram

Georgina Rodriguez e quel cambio di look che non passa inosservato: in giallo la compagna di Cristiano Ronaldo infiamma Instagram

No, Georgina Rodriguez, che ai più è conosciuta come la compagna di Cristiano Ronaldo, non passa mai inosservata. Soprattutto nell’estate in corso sembra davvero scatenata nelle sue vacanze in Sardegna. E anche senza paura.

Paura relativa al fatto che nelle scorse settimane ha deciso di fare un tuffo con un anello al dito, quello regalatogli al campione portoghese, dal valore di 700mila euro secondo i ben informati. E come sappiamo entrare in acqua con oggetti di così alto valore non è che sia altamente consigliato. Ma poco importa, soprattutto pensando allo stipendio del compagno che quei soldi li guadagna in un giorno. Quindi meglio non toglierlo mai dal dito e piazzarci pure la foto sui social che ci sta, eccome se ci sta. Tornando al discorso principale, le vacanze per la coppia non sono finite. Ancora in Sardegna su quello yacht dal valore di 5milioni di euro. Un’imbarcazione bellissima, teatro di serate magiche.

Georgina Rodriguez, il giallo infiamma Instagram

Serate magiche che meritano un cambio d’abito. Un cambio di look totale con un colore “nuovo” che spunta fuori dall’armadio della bellissima modella spagnola che lascia intravedere (quasi) tutto. Un vestitino con delle trasparenze importanti che solamente Cristiano Ronaldo e qualche amico intimo può ammirare da vicino. Per il resto ci sono i social che permettono di sognare.

Quindi, il giallo ha fatto centro, soprattutto andando a vedere quelle che sono state le reazioni dei follower, che hanno piazzato una pioggia clamorosa di like sotto il post che in primo piano ha la foto che vedere qui in questo articolo. Sì, poi ci sono altri scatti, pure di vita normale insieme al compagno campione e insieme ad alcuni amici. Ma questo poco importa ai fan della Rodriguez, che ha deciso, è evidente, di mandare fuori di testa chi si affaccia sul proprio profilo. Sì, è proprio, davvero, così.