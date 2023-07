Formula Uno, GP di Silverstone: diretta tv, streaming, meteo, pronostico

Formula Uno, Gran Premio di Silverstone, decima prova del Mondiale: diretta tv, streaming, meteo e pronostico

La pole l’ha fatta ieri, come al solito, Max Versappen, ma le emozioni sono state tantissime durante le qualifiche. Soprattutto per la prova davvero strepitosa delle due McLaren. Sì, infatti dalla prima fila partirà Nando Norris, che per qualche secondo, prima che l’olandese chiudesse il proprio giro, ha assaporato il gusto del primo posto. Niente da fare, troppo forte Max.

Al terzo posto c’è comunque il compagno di squadra di Norris, quel Piastri che ha piazzato un altro giro clamoroso. Distacchi minimi, comunque, anche per le due Ferrari, quelle di Leclerc e Sainz che ovviamente partiranno dalla quarta e dalla quinta posizione. Insomma, dietro al campione del Mondo che è il favorito per questa vittoria, c’è una vera e proprio bagarre e non sappiamo davvero come potrebbe andare a finire. Di certo ci si potrebbe divertire, soprattutto perché, come di consueto in quella parte della Terra, il meteo è sempre molto instabile: si è visto pure ieri, quando all’inizio pioveva e poi tutto è finito sotto il sole. Insomma, molto variabile.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp dell’Inghilterra, sul circuito di Silverstone, è in programma oggi, domenica 9 luglio alle 16:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro ma in differita anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. In questo caso l’orario per vedere il Gran Premio è 19:00

Condizioni meteo

Le condizioni meteo dovrebbero essere simili a quelle che abbiamo visto negli ultimi due giorni, con una gara che potrebbe essere anche bagnata in alcuni momenti. Le percentuali che possa esserci della pioggia quindi non sono così basse, e magari potrebbe aumentare lo spettacolo. In Inghilterra è sempre così, lo sappiamo benissimo, e anche oggi la situazione non dovrebbe cambiare rispetto a quanto visto nel corso degli ultimi anni.

Il pronostico

Partirà dalla prima posizione, e allora di dubbi non ce ne sono: Max Verstappen, al netto di particolari colpi di testa che potrebbe fare nel corso della gara così come successo in Austria, è il favorito per la vittoria finale di questa gara. Alle sue spalla bagarre, vera e propria.