Alisha Lehmann in versione Supercar: in rosa fa sognare Instagram

Alisha Lehmann in versione Supercar: oltre il calcio la bella svizzera ama anche i motori. In rosa fa sognare Instagram

Se Kayla Simmons è stata eletta dai più come la più sexy pallavolista del Mondo, ci sono pochi dubbi che Alisha Lehmann sia la più sexy calciatrice del Mondo. O almeno, una delle più belle, perché anche in Italia c’è qualcuna che attira le attenzioni, non solo sportive, di molti.

Ma forse è per quei post un po’ biricchini che lei ha un risalto diverso, oltre ovviamente quelle curve che lasciano davvero di stucco in alcune occasioni. Ma qual è secondo voi la passione della svizzera oltre il calcio? Beh, non è che serva essere un genio per capirlo. Sono i motori. Ed è per questo che ha piazzato sul suo seguitissimo profilo social una foto in Supercar che, però, davanti a lei, quasi passa in secondo piano. Perché quell’abitino che indossa è messo totalmente in risalto.

Alisha Lehmann, in rosa fa sognare Instagram

Sì, tatuaggi in bella vista, telefono in mano per uno dei selfie più classici della storia, la bella calciatrice è di rosa vestita. Un abitino scosciato che fa vedere i muscoli della propria gamba e che mette in grande risalto le sue forme, quelle di un’atleta che non si nasconde mai, soprattutto in queste occasioni.

E se in campo, in alcune situazioni, qualcosa potrebbe certamente migliorare, è fuori dal campo che non ne sbaglia mai e poi mai una. Sì, la Lehmann, nel momento in cui è apparsa come una Dea al grande pubblico, ha iniziato a non perdere nessun colpo soprattutto per aumentare il proprio appeal e il suo numero di follower. E così è stato nel corso degli anni, tant’è che più giorni passano e più giorni aumentano. Insomma, il colpaccio c’è stato e probabilmente continuerà pure nelle prossime settimane. Intanto lei continua, e diremmo anche giustamente, a stupire. Sì, poche discussioni, la Lehmann stupisce sempre!