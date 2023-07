Sinner-Halys, Wimbledon: diretta tv, streaming, orario e pronostico

Sinner-Halys, è un match valido per i trentaduesimi di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Le possibilità di vedere in fondo un italiano, in questo torneo di Wimbledon, sono tutte nelle mani di Jannick Sinner, che oggi pomeriggio, affronta il francese Halys in quelli che sono i trentaduesimi di finale di Wimbledon.

Parliamoci chiaro: con le condizioni fisiche di Berrettini non ottimali, e con un tabellone in discesa per l’altoatesino, non c’è dubbio che Jannick abbia buone possibilità di arrivare in fondo, almeno in semifinale. E poi giocarsi il tutto per tutto, e magari arrivare davvero all’ultimo atto di questo torneo che già due anni fa, con il romano, ci ha regalato una grossa emozione. Sinner, come detto, affronterà Hallys, che al momento è il numero 79 nella classifica ATP. Quindi i risultati sono quelli che sono per l’avversario del tennista italiano più in forma, che non dovrebbe avere nessuna difficoltà a vincere il match.

Sì, la situazione che si è venuta a creare dimostra è tutta dalla parte di Sinner, che non ha nessuna intenzione di mollare la presa, per nessuna ragione al Mondo. Intervistato anche da Sky Sport, due sere fa, è apparso assai tranquillo e molto motivato. Come al solito diremmo, anche se questa volta ha dato realmente una sensazione diversa. Di quelle positive al massimo.

Dove vedere Sinner-Halys in diretta tv e streaming

Il match valido i trentaduesimi di finale di Wimbledon tra Sinner e Halys sarà trasmesso venerdì 7 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica ben nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 14:00.

Sinner-Halys: il pronostico

Pochi problemi per Jannik Sinner questo pomeriggio. Pochi problemi per l’italiano che dovrebbe riuscire a chiudere il match in tre set. O almeno così si spera anche, visto che vorrebbe pure dire risparmiare energie vitali in un torneo del genere. In ogni caso, e senza possibilità di andare oltre, al massimo si potrebbe arrivare al quarto set, ma anche questa situazione è difficile. Sì, Sinner dovrebbe vincere presto.