Paige Spiranac, risposta a Rachel Stuhlmann: in bikini fa vedere le stelle

Paige Spiranac, arriva la risposta immediata a Rachel Stuhlmann nel giorno della liberazione. Il kini a stelle e strisce fa vedere tutto

Una battaglia a colpi di scatti sensuali. Che alzano la temperatura sui social. Come volevasi dimostrare Paige Spiranac, una che non si tira mai indietro quando c’è da andare leggermente oltre in alcune occasioni, non ci ha messo così tanto tempo a rispondere a Rachel Stuhlmann.

La seconda, un poco di giorni fa, aveva messo sul proprio profilo social una foto vicina ad una rete di tennis con un bikini americano per festeggiare il giorno della liberazione. Una grande giornata dall’altra parte del Mondo che deve essere per forza di cose festeggiata nel migliore dei modi, anche e soprattutto, per chi nella vita ha deciso di prendere la carriera dell’influencer, con degli scatti osé, di quelli che fanno una pioggia clamorosa di like e di commenti. E sappiamo bene, avendolo imparato ad usare anche noi, come una foto che ha molte interazioni inizi a girare in maniera importante. L’obiettivo senza dubbio è questo. E Paige Spiranac, capendo la situazione, l’ha afferrata al volo, regalando degli scatti mozzafiato a tutti i suoi follower che, centinaia più, centinaia meno, sono oltre 3,8milioni su Instagram.

Paige Spiranac, la risposta è da brividi

Ha deciso di condividere degli scatti spinti lo scorso 4 luglio la bellissima influencer che ama il golf e che proprio mentre giocava ha avuto un incidente osé. Beh, chiamarlo incidente forse non è la cosa giusta, visto che lo sappiamo tutti che era voluto.

Ma oltre il gioco che in America spopola e che raccoglie milioni di appassionati e dove girano molti, ma molti soldi, c’era da festeggiare appunto una festa assai importante. E come farlo se non con un selfie clamoroso dove mangia hot dog – tipico pasto americano – e dove quel bikini a stelle e strisce fatica, clamorosamente, a mantenere dentro le sue forme? No, non c’era niente ma proprio niente di migliore di questo. Una combinazione perfetta ha scritto qualcuno commentando la foto. Altri non ci hanno visto più e hanno detto se quel sogno di averla, prima o poi, potrebbe diventare realtà. Onestamente? Impossibie!