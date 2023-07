Wimbledon, tabellone maschile: notizie e pronostici venerdì 7 luglio

Wimbledon, anche oggi le previsioni meteo allontanano la minaccia pioggia: in programma ci sono ben 16 incontri con Berrettini, Musetti e Sinner in campo.

Si parte alle 12:00 con Carballes Baena-Rune e O’Connell-Vesely. Nel primo incontro Rune, che pur non essendo propriamente un erbivoro sta dimostrando continuità anche su questa superficie, non dovrebbe avere problemi contro il “terraiolo” spagnolo Carballes Baena. Grande equilibrio nell’altra sfida che potrebbe protrarsi oltre il terzo set e comunque con un alto numero di game giocati.

Davidovich Fokina ha sbrigato la non semplice pratica Fils in tre set veloci: anche per questo parte favorito contro Van De Zandschulp che ieri ha invece giocato per più di quattro ore contro Zhang e sarà costretto a tornare subito in campo anche a causa di un’organizzazione non perfetta del tabellone di Wimbledon dopo il caos causato dalla pioggia nei giorni scorsi.

Berrettini dopo avere battuto Sonego in un incontro durato a causa della pioggia ben tre giorni, affronta un cliente difficile come Di Minaur. Fosse al meglio della forma, Berrettini sarebbe naturalmente favorito ma così non è: incontro incerto che però grazie al servizio solido dell’italiano potrebbe in ogni caso andare oltre il terzo set. Si prevede un match non breve anche per Musetti, che però parte sfavorito contro Hurkacz.

Alcaraz e Sinner senza problemi

Sinner e Alcaraz sembrano in grado di superare questo turno in tre set, favoritissimo anche Bublik in gran forma nell’ultimo periodo.

Chiude la giornata la sfida tra Novak Djokovic e l’eterno Stanislas Wawrinka. Il serbo, favorito per la vittoria finale, non dovrebbe avere problemi ma con la sua consueta tenacia e anche esperienza lo svizzero potrebbe riuscire a portare a casa almeno 12 game.

Wimbledon, i possibili vincenti

Davidovich Fokina, Alejandro-Van De Zandschulp, Botic 1

Sinner, Jannik-Halys, Quentin 1

Pella, Guido-Safiullin, Roman 2

Bublik, Alexander-Marterer, Maximilian 1

Norrie, Cameron-Eubanks, Christopher 1

Shapovalov, Denis-Broady, Liam 1

Wimbledon, i match da almeno quattro set

O’Connell, Christopher-Vesely, Jiri

Musetti, Lorenzo-Hurkacz, Hubert

Berrettini, Matteo-de Minaur, Alex