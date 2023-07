Berrettini-De Minaur, Wimbledon: orari, diretta tv, streaming

Berrettini-De Minaur, è un match valido per i trentaduesimi di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Subito in campo dopo una delle partite più lunghe della storia, quella durata tre giorni a causa della pioggia e poi del terreno scivoloso, che ha permesso a Matteo Berrettini di eliminare Sonego da Wimbledon e di prendersi una rivincita importante dopo la sconfitta, sempre contro il connazionale, di qualche settimana fa. Non c’è tempo per respirare per il tennista azzurro, che scende in campo contro De Minaur.

L’australiano arriva a questo match dove aver battuto il belga Coppejans in quattro set, ribaltando lo svantaggio iniziale e portando così a casa una bella affermazione. E a dire il vero, dopo il primo set e dopo la prima interruzione, nemmeno Berrettini ha avuto particolari problemi nello sbarazzarsi di Sonego. Certo, il fatto di dover rimanere concentrato tre giorni per un solo match potrebbe essere pagato a caro prezzo. Ma non staremo qui a parlare di quelli che sono stati evidenti limiti nell’organizzazione, ma di quello che potrebbe succedere nel corso di questa partita. Sappiamo benissimo quali sono stati i problemi fisici di Berrettini nel corso dell’ultimo periodo. Una situazione che lo ha portato anche al pensiero di rinunciare a questo torneo che lo ha visto protagonista, in finale, solamente due anni fa. Ma dopo la voglia di tornare a lottare ha fatto la differenza ed è per questo che adesso è a Londra, per cercare anche, e soprattutto, di ritrovare quella forza mentale che serve a certi livelli.

Non sarà per niente facile contro l’australiano, numero 1 australiano, che è anche in vantaggio negli scontri diretti con Matteo: due a uno il totale, anche se, nell’unico confronto sull’erba a vincere è stato l’italiano. Ma oggi è diverso, è la sensazione è che per il romano sarà durissima riuscire ad uscire indenne ed andare avanti. Certo, le qualità ci sono, e sono anche tante.

Dove vedere Berrettini-De Minaur in diretta tv e streaming

Il match valido i trentaduesimi di finale di Wimbledon tra Berrettini e De Minaur sarà trasmesso venerdì 7 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica ben nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 13:30.

Berrettini-De Minaur: il pronostico

Se nell’unico confronto sull’erba ha vinto Berrettini, c’è da segnalare ovviamente che la condizione fisica del romano non è quella ottimale per affrontare un torneo del genere. Insomma, anche i bookmaker danno favorito l’australiano ma la cosa certa è che Matteo venderà cara la pelle. Un match che quindi, a nostro avviso, dovrebbe regalare almeno quattro set. E c’è pure la possibilità, onestamente, di arrivare al quinto. Poi potrebbe succedere davvero di tutto.