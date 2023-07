I pronostici di giovedì 6 luglio: Liga Profesional Argentina, amichevoli

I pronostici di giovedì 6 luglio: in campo la Liga Profesional in Argentina e spazio alle amichevoli che possono regalare tanti gol in giro per l’Europa.

In Argentina ci sono le partite della ventitreesima giornata, in campo alle 19:00 Arsenal Sarandi e Defensa Y Justicia in una sfida in cui gli ospiti leggermente favoriti dopo le recenti tre sconfitte consecutive esterne potrebbero accontentarsi anche di un pareggio. La difesa del Defensa è di quelle solide: difficile immaginare un alto numero di gol.

Il Boca Juniors va a caccia di punti sul campo dell’Union de Santa Fe, squadra che ha il peggiore rendimento interno con appena 10 punti conquistati.

La rincorsa al primo posto del Talleres de Cordoba passa dalla non semplice trasferta col Sarmiento Junin che in casa non perde dal 20 marzo. Argentinos Jrs nettamente favoriti in casa sull’Instituto AC Cordoba.

Pronostici altre partite

Dopo l’abbuffata di gol di ieri con tutti i pronostici a segno ecco le amichevoli di oggi che prometteono il maggior numero di gol: Brøndby IF-Hilleroed Fodbold, Zurigo-Sciaffusa, Mornar Bar-Slaven Belupo e Plymouth Argyle-Heart of Midlothian.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Argentinos Juniors vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Argentinos Juniors-Instituto Cordoba, Liga Profesional Argentina, ore 00:00)

Vincenti

• Vilnius FK Zalgiris (in Vilnius FK Zalgiris-FK Riteriai, A Lyga Lituania, ore 18:00)

• Argentinos Juniors (in Argentinos Juniors-Instituto Cordoba, Liga Profesional Argentina, ore 00:00)

• Boca Juniors o pareggio (in Union de Santa Fe-Boca Juniors, Liga Profesional Argentina, ore 22:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Brøndby IF-Hilleroed Fodbold, Amichevole, ore 13:00

• Zurigo-Sciaffusa, Amichevole, ore 16:00

• Vilnius FK Zalgiris-FK Riteriai, A Lyga Lituania, ore 18:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Mornar Bar-Slaven Belupo, Amichevole, ore 17:30

• Plymouth Argyle-Heart of Midlothian FC, Amichevole, ore 19:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Arsenal Sarandi-Defensa Y Justicia, Europei U21, ore 21:00)