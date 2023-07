Wimbledon, chi è la fidanzata di Alcaraz: fisico da urlo

Wimbledon, Alcaraz è uno dei favoriti per la vittoria finale del torneo inglese. Ma chi è la sua fidanzata? Il fisico è da urlo

Numero 1 del Mondo. Uno dei favoriti per la vittoria finale di Wimbledon. Un predestinato, visto che già a 10 anni aveva uno sponsor. Adesso da quel momento è passato un decennio, quindi di cose su Alcaraz ne sono state dette e scritte. E lui, a dire il vero, tutto quello che era stato pronosticato lo ha mantenuto.

Adesso oltre ad essere il più forte tennista del Pianeta a soli 20 anni, lo spagnolo è un divo anche fuori il campo di tennis, visto che è anche un modello Calvin Klein. Insomma, la vita gli sorride e lui questo sorriso se lo vuole tenere stretto, soprattutto vincendo in campo. Il tennis è la sua grande passione e in questo periodo ovviamente abbiamo pure visto le foto di un Alcaraz piccolino insieme a Nadal. Forse è destinato anche a superare tutti i trofei vinti dal connazionale, che ha fatto la storia di questo sport negli ultimi anni. Adesso, però, la domanda è: chi è la fidanzata di Alcaraz? A questo quesito ha cercato di dare una risposta il Sun. E possiamo dire che ha un fisico da urlo.

Wimbledon, ecco chi è la fidanzata di Alcaraz

Si chiamerebbe Maria Gonzalez Gimenez, 23 anni, e insieme ad Alcaraz condivide la passione per il tennis, visto che anche lei gioca a questo splendido sport che ogni anni, soprattutto quando c’è Wimbledon, catalizza gli occhi di tutti gli appassionati.

Non si conoscono altri dettagli, visto che la stessa non si mostra pubblicamente, ma in ogni caso, sempre secondo il ben informato tabloid inglese, il suo profilo Instagram sta iniziando a lievitare, visto che per il momento ha 12 mila follower. Numeri che comunque sono in continuo aumento. Noi non sappiamo, è evidente, se questa indiscrezione sia vera o sia finta, ma possiamo tranquillamente affermare e non siamo di certo noi a scoprirlo, che quando da quelle parti, e parliamo dell’Inghilterra, dicono una cosa sotto questo aspetto difficilmente non ci beccano. Insomma, sembra a tutti chiaro che sia così.