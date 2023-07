Nuovo Gratta e Vinci da 2 milioni di euro: lo stanno provando tutti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tagliando in circolazione

Signori, c’è un nuovo Gratta e Vinci in città. Sì, come ogni estate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di immettere sul mercato un nuovo tagliando che probabilmente, alla fine di questi mesi caldi, finirà la sua breve ma intensa vita.

Si chiama Sotto il Sole, ed evoca anche una canzone dei The Giornalisti, quella Riccione sì, proprio lei, un ritornello che per molto tempo è rimasto nella testa di diverse persone. Insomma, come spesso capita quando ci sono delle occasioni particolari, e le ferie senza dubbio sono occasioni particolari attese per tutto l’anno e meritate, si trova il modo anche per cercare di dare un divertimento a quelle persone che nemmeno in spiaggia riescono a stare senza il grattino quotidiano. Che poi quotidiano è anche pericoloso, visto che si potrebbe pure trattare di un malessere. Insomma, oltre a stare attenti per quanto giocate, adesso noi qui andiamo oltre e vi andiamo a spiegare quelle che sono le caratteristiche principali del nuovo tagliando in circolazione, l’ultimo proprio, quello fresco di novità che una volta, almeno, dovete provare.

Nuovo Gratta e Vinci da 2 milioni, ecco Sotto il Sole

La nomenclatura, come detto, è tipicamente estiva, da hit del Festivalbar quasi. Il costo del nuovo Sotto il Sole è stato fissato in 10euro, e come vincita massima, così come tutti quei Gratta e Vinci che hanno lo stesso costo, è fissato in 2 milioni di euro. Una bella somma, non c’è che dire. Ma come si gioca? Eccolo spiegato.

Ci sono quattro tipi di gioco e noi vi proponiamo quello che c’è scritto sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

GIOCO 1: si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di tre stelle marine e da una stella marina contraddistinta dalla scritta “BONUS X10” e “I TUOI NUMERI” celati dall’immagine di dodici pesci. Se ne “I TUOI NUMERI” sono presenti, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se ne “I TUOI NUMERI” è presente il numero “BONUS X10” si vince il premio corrispondente moltiplicato per 10.

GIOCO 2: si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di tre monete d’oro e da una moneta d’oro contraddistinta dalla scritta “BONUS X2” e “I TUOI NUMERI” celati dall’immagine di dodici conchiglie. Se ne “I TUOI NUMERI” sono presenti, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se ne “I TUOI NUMERI” è presente il numero “BONUS X2” si vince il premio corrispondente moltiplicato per 2.