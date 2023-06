Spagna-Svizzera, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Spagna-Svizzera è una partita valida per i quarti di finale degli Europei Under 21 e si gioca sabato alle 21:00: notizie, formazioni e pronostici.

È il quarto di finale che avrebbe dovuto vedere protagonista l’Italia di Paolo Nicolato, che ha gettato via la qualificazione in maniera scriteriata perdendo nell’ultima giornata contro la Norvegia. Contemporaneamente la Svizzera è stata sommersa di gol dalla Francia ma l’ha spuntata grazie alla classifica avulsa, in virtù del gol in più segnato negli scontri diretti con gli azzurrini e gli scandinavi.

Gli elvetici, nonostante le due sconfitte rimediate contro Italia (2-3) e Francia (1-4), si ritrovano tra le primo otto dell’Europeo Under 21: decisiva la vittoria in rimonta nella prima giornata della fase a gironi contro la Norvegia. La selezione guidata da Patrick Rahmen in queste tre partite ha mostrato sia pregi che difetti: se l’è giocata a viso aperto contro rappresentative qualitativamente superiori, trovando sempre la via del gol – sugli scudi il giovane centravanti Amdouni, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Basilea – ma la palesando delle gravi lacune a livello difensivo: quella della Svizzera è stata in assoluto la peggiore difesa del girone, con 8 gol subiti in tre partite. Va da sé che le possibilità di realizzare un’altra impresa contro la fortissima Spagna sono molto scarse.

Uno scontro impari?

La Rojita, che insegue il suo sesto trionfo continentale (l’ultimo l’ha conquistato nel 2019), ha vinto come da pronostico il proprio girone, ma non senza qualche patema (è arrivata prima grazie alla migliore differenza reti).

Nello scontro diretto per il primo posto con l’Ucraina, infatti, gli uomini di Santi Denia hanno trovato il gol decisivo all’ultimo respiro: fino al 90’ la Spagna stava perdendo 2-1, risultato che avrebbe consentito agli ucraini di qualificarsi ai quarti come primi. Ma non appena il selezionatore ha mandato in campo i titolarissimi – tra questi anche l’attaccante Abel Ruiz, autore del gol del 2-2 – la partita è cambiata completamente. Di un pareggio e due vittorie è finora il bottino di una delle principali candidate alla vittoria finale, che prima della gara con l’Ucraina si era imposta 3-0 sulla Romania e 1-0 sulla Croazia.

Come vedere Spagna-Svizzera in diretta tv e streaming

Spagna-Svizzera è in programma sabato alle 21:00 allo stadio Rapid-Giulesti di Bucarest, in Romania. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

In questo match c’è una chiara favorita e questa non può essere che la Spagna. La Rojita dispone di una quantità di talento impressionante, ben distribuita in ogni reparto, e non dovrebbe avere problemi a superare il turno contro una Svizzera che si è qualificata invece per il rotto della cuffia, nonostante una difesa colabrodo. Le reti complessive con ogni probabilità saranno almeno tre.

Le formazioni ufficiali di Spagna-Svizzera

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Tenas; V. Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Baena, Blanco; Sanchez, Sancet, S. Gomez; Ruiz.

SVIZZERA U21 (4-2-3-1): Saipi; Blum, Stergiou, Amenda, Omeragic; Jashari, Sohm; Males, Imeri, Ndoye; Amdouni.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1