Sara Croce, se soffri di vertigini è meglio non guardare: scollatura esagerata

Sara Croce, meglio evitare di guardare il suo ultimo scatto se si soffre di vertigini: la scollatura è veramente esagerata.

L’amatissima modella si è fatta conoscere al grande pubblico nel programma “Avanti un Altro” conquistando tutti grazie alla sua irresistibile bellezza. Oggi è uno dei volti più seguiti in assoluto sui social, dove ogni giorno interagisce con i fan condividendo foto e video da togliere il respiro, come quello recentemente apparso tra le sue storie. In occasione di un evento importante, ha deciso di sfoggiare un outfit sensualissimo.

Showgirl, influencer e modella: Sara Croce si sta ritagliando uno spazio sempre più grande nel mondo dello spettacolo. Il seguito impressionante che è riuscita a raggiungere sui social ne è la prova. La 25enne originaria di Garlasco (in provincia di Pavia) può vantare un profilo Instagram seguito da 1 milione di persone, sempre pronte a sommergerla con i loro like e commenti ad ogni post.

E come dare torto a tutti gli utenti rimasti folgorati dalla sua bellezza? Basta dare un’occhiata al suo account per restare a bocca spalancata: l’influencer è dotata di un fascino incantevole, con un viso meraviglioso ed un fisico a dir poco mozzafiato. È stato proprio il suo charme a permetterle di farsi strada, a partire dalla sua partecipazione a Miss Italia.

Sara Croce, il look è a dir poco divino: uno spettacolo irresistibile

Dopo aver preso parte al concorso di bellezza – dove si è classificata al quarto posto aggiudicandosi le fasce di Miss Tricologia e Miss Miluna Lombardia – ha iniziato a collaborare con diversi brand e fotografi, diventando la protagonista di numerosi servizi e spot pubblicitari. La sua fama e il suo seguito sono cresciuti progressivamente e oggi è una delle influencer più amate in assoluto.

Nelle scorse ore, la splendida modella si è presentata ad un evento di beneficenza organizzato da Chi. La rivista ha dato vita ad una raccolta fondi per sostenere l’Emilia Romagna. Per l’occasione la bella Sara ha deciso di indossare un elegantissimo abito color oro, estremamente chic e sensuale allo stesso tempo. Su Instagram ha mostrato il look ai follower tramite le storie, che questi ultimi non si sono di certo fatti scappare.

Come si può notare dall’immagine sovrastante, il vestito è caratterizzato da una generosa scollatura che mette in risalto le fantastiche curve della modella. I suoi capelli biondi sono raccolti in uno chignon alto, andando ad esaltare il suo bel viso. Sara ha lasciato tutti stregati e, con il suo sguardo profondo, è riuscita a far girare la testa a tanti utenti.