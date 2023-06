Sara Croce, lo shooting da sirena strega i fan: bikini bianco e trasparenze

Sara Croce è tornata a far emozionare il suo pubblico. Lo shooting da sirena della modella ha stregato i social.

Modella, influencer e showgirl nota per aver preso parte ad “Avanti un Altro”, Sara Croce ha fatto breccia nel cuore di milioni di utenti e telespettatori sfoggiando un fascino ed una classe che non passano inosservati. La sua bellezza fuori dal comune le ha permesso di raggiungere l’affermazione e ora è più lanciata che mai, in particolare sui social, dove delizia quotidianamente i fan con scatti da togliere il respiro.

Sempre impegnata tra servizi fotografici, set ed eventi di moda, la meravigliosa influencer non si dimentica mai dei suoi affezionati seguaci. Ogni giorno interagisce con questi ultimi online condividendo il suo lavoro, ma anche i momenti di relax e divertimento, e riuscendo a lasciare ogni volta i follower a bocca aperta davanti al suo charme irresistibile. La modella ha un viso angelico ed un corpo mozzafiato davvero incantevoli.

Nata nel 1998 a Garlasco (in provincia di Pavia), è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo. Grazie al suo fascino si è potuta fare strada come modella, facendosi notare per la prima volta dal pubblico con la sua partecipazione a Miss Italia. Dopo aver preso parte al rinomato concorso di bellezza, Sara è diventata protagonista di numerosi spot e servizi fotografici.

Sara Croce, il servizio fotografico a bordo piscina è semplicemente fantastico

La svolta, nella sua carriera, è arrivata con “Ciao Darwin”. L’influencer è apparsa nel corso di una puntata della celebre trasmissione indossando i panni della meravigliosa Madre Natura e facendo subito colpo su tutti. A questa esperienza ha fatto seguito l’ingresso nel cast di “Avanti un Altro” in qualità di Bonas. Nel frattempo il suo seguito sui social non ha fatto altro che crescere, raggiungo 1 milione di seguaci.

Come spiegato in precedenza, Sara è molto attiva online e sorprende sempre i follower con i suoi fantastici scatti. Nella giornata di ieri è stata la protagonista di uno shooting a bordo piscina e, su Instagram, ha voluto mostrare una piccola anteprima del servizio con l’immagine qui sopra.

La modella è a dir poco stupenda e sembra una vera e propria sirena, con indosso un costume di colore bianco che le calza a pennello, mettendo in risalto le sue belle curve. I suoi capelli biondi sono sciolti sulle spalle e mossi dal vento, mentre i suoi occhi di ghiaccio guardano lontano dall’obiettivo con un’espressione estremamente sensuale. Ancora una volta ha mandato il web in delirio.