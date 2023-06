Tennis, non devi neanche immaginarlo: è tutto a portata di screen

Tennis, non c’è nemmeno bisogno di usare l’immaginazione: il look a rete mette tutto in bella mostra, a portata di screen.

Il suo fascino ha conquistato migliaia e migliaia di utenti online. Gli scatti in cui sfoggia i suoi meravigliosi outfit, che mettono in risalto il suo fisico da urlo, l’hanno resa celebre tra gli user, rimasti totalmente stregati da lei. Con l’ultimo post apparso sul suo profilo Instagram si è spinta oltre ogni limite: l’immaginazione non serve nemmeno, ci pensa il vestito a rete a scatenare l’entusiasmo dei fan.

Blogger ed imprenditrice a capo di un brand dedicato all’arredamento per la casa, Costeen Hatzi negli ultimi mesi ha attirato molto l’attenzione del web. Il merito è anche della sua relazione con Nick Kyrgios, famoso per essere considerato uno dei migliori tennisti della sua generazione. L’atleta, che negli anni si è fatto conoscere anche per i suoi alti e bassi, è riuscito a ritrovare l’equilibrio proprio grazie alla fidanzata.

Kyrgios, infatti, è andato incontro ad un periodo alquanto complicato. L’ex numero 13 del mondo ha dovuto lottare contro la depressione e la dipendenza mettendo a rischio la sua stessa carriera. In passato è arrivato addirittura a pensare di ritirarsi dalle competizioni, tuttavia negli ultimi mesi è andato incontro ad una vera e propria rinascita. La vicinanza con Hatzi, in tutto ciò, ha avuto un’importanza centrale.

Tennis, il vestito a rete di Costeen Hatzi infiamma il web: a dir poco meravigliosa

“Niente di tutto questo avrebbe potuto essere fatto senza di lei” ha raccontato il campione nel corso di un’intervista, facendo riferimento agli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno. Kyrgios ha vissuto un periodo ricco di soddisfazioni “non solo sul campo da tennis ma in generale”, come spiegato da lui stesso. “E incontrare Costeen è stato probabilmente il mio momento preferito” ha dichiarato in conclusione.

La meravigliosa blogger non si è limitata a fare breccia nel cuore dello sportivo. Da quando la loro relazione è stata ufficializzata, infatti, ha conquistato tantissimi tifosi. Il suo seguito sui social non fa altro che aumentare e, dando un’occhiata al suo profilo, non è difficile capire il motivo: Hatzi è dotata di un fascino impossibile da non notare. Una bellezza bruna, dai lineamenti delicati e semplicemente meravigliosi ed un corpo incredibile.

Negli scorsi giorni ha deliziato i fan con l’immagine che vi proponiamo, in cui ha voluto sfoggiare il suo nuovo look, caratterizzato da un vestitino a rete con maniche lunghe, dal quale è possibile intravedere un reggiseno arancione. La blogger si è concessa un soggiorno a Palma de Majorca insieme al fidanzato e, con i suoi scatti, ha portato i fan in vacanza con sé andando a stuzzicare le loro fantasie.