Kyrgios torna in campo ma Costeen gli ruba la scena: il reel infiamma il web

Kyrgios, l’attesa è finita: il bad boy di Canberra è tornato. Peccato solo che la sua fidanzata gli abbia rubato la scena così.

Avrebbe dovuto prendere parte alla United Cup e far volare l’Australia nella prima edizione della competizione a squadre miste. Alla fine, però, aveva dovuto disertare non solo quel torneo, ma anche i successivi. Niente Australian Open, niente Indian Wells, niente Miami e neppure Roland Garros.

L’operazione al menisco del ginocchio sinistro ha tenuto Nick Kyrgios lontano dal campo molto più a lungo di quanto i tifosi, e lui stesso, avessero creduto. Ci sono voluti sei lunghi mesi perché si rimettesse in piedi ed ora l’attesa è finalmente finita. Il bad boy di Canberra ha inaugurato la sua stagione nello stesso campo che ha fatto da sfondo al ritorno di Matteo Berrettini, ossia quello di Stoccarda, in Germania. Con una “piccola” differenza, tuttavia, a fare da contorno.

Con il romano non c’era la fidanzata Melissa Satta, impegnata a Milano nella registrazione dell’ultima puntata del suo show, Goal Deejay. Kyrgios è invece sbarcato in Europa con la sua dolce metà al suo fianco, vale a dire l’influencer Costeen Hatzi. Ed è stata proprio lei, nelle scorse ore, a rubare la scena – involontariamente s’intende – al tennista che lo scorso anno è arrivato in finale a Wimbledon.

Lady Kyrgios fa faville: curve in vista con l’abito supersexy

Lady Kyrgios, chi la conosce lo sa bene, è di una bellezza disarmante. Aveva già un seguito di follower notevole sui social network, ma possiamo affermare a ragion veduta che la storia d’amore con il campione australiano ha fatto sì che il suo profilo spiccasse letteralmente il volo.

Costeen ora ha quasi 200mila follower ed è molto attiva nel cyberspazio, in particolar modo su Instagram. Proprio lì ha postato, alla vigilia del ritorno in campo del suo fidanzato, un reel che ha mandato in brodo di giuggiole i suoi numerosissimi sostenitori. Non avrà eclissato l’attesissimo rientro di Nick, ma è innegabile che abbia distratto almeno un po’ il popolo dei social.

Il perché è presto detto: la Hatzi indossa, nel breve filmato incriminato, un abito nero. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che il vestito in questione è attillatissimo e che fascia le sue curve da capogiro in un modo che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Like e commenti sono fioccati e non sbaglieremmo minimamente se dicessimo che Costeen è ormai a tutti gli effetti una delle wag del tennis più amate di tutti i tempi.