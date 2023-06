Sara Croce, thongkini da record: temperatura alle stelle ad Ibiza

Sara Croce sfoggia il trend dell’estate e lascia i suoi follower senza fiato: quel costume è praticamente illegale.

Non chiamatelo bikini, perché non è un semplicissimo due pezzi come tanti se ne vedono da anni sulle spiagge di mezzo mondo. Il thongkini, l’ultima frontiera in fatto di moda mare, è, se possibile, ancor più sexy dell’iconico capo tanto amato dalle donne. E dagli uomini, giacché è sensualissimo e in grado di accendere la fantasia di chiunque.

Per chi non “mastica” nulla di moda, una rapidissima spiegazione è d’obbligo. Il thongkini potrebbe sembrarvi tale e quale a un bikini, ma non lo è. La sua silhouette è ancor più minimal ed essenziale di quella propria del due pezzi ed è caratterizzata, soprattutto, da uno slip a forma di V che definirlo sgambato sarebbe un vero e proprio eufemismo. Niente fronzoli, niente laccetti: solo uno spettacolo senza precedenti per chi posa lo sguardo su questo capo dal design maliziosissimo.

Le star ne vanno pazze. Tutte, da Chiara Ferragni a Cecilia Rodriguez, passando per le influencer più o meno popolari, lo stanno sfoggiando in questo timido inizio di stagione. E sapevamo che prima o poi, essendo lei un’amante della moda e delle ultime tendenze, sarebbe arrivato anche il momento di Sara Croce. Chi più di lei, con quel fisico assolutamente statuario ed invidiabile, può permettersi di sfoggiarlo e di rendergli giustizia?

Sara Croce statuaria in thongkini: il trend dell’estate addosso a lei è muy caliente

Ed ecco che, infatti, la tanto attesa fotografia non ha minimamente deluso le aspettative. Col thongkini indosso, l’ex stella di Mediaset ha mietuto un bel po’ di vittime. La silhouette sgambata le dona particolarmente e così, in maniera ampiamente prevedibile, è riuscita ad assicurarsi una montagna di like, di commenti e di nuovi follower.

La bella Sara Croce si trova ad Ibiza ed è stato proprio lì, su una spiaggia paradisiaca, che si è fatta immortalare in tutto il suo splendore. E dire che l’estate è appena iniziata e che chissà quante sorprese ancora ci riserverà, prima che sia tempo di riporre di nuovo in fondo all’armadio bikini e costumi di vario genere.

Prima ancora ne aveva sfoggiato uno rosso e anche quello, per la verità, microscopico com’era, aveva fatto schizzare alle stelle la colonnina del mercurio. Perché fondamentalmente poco importa cosa la pupilla di Paolo Bonolis indossa. Sarebbe stupefacente anche solo con indosso il più semplice degli outfit, considerando che il sex appeal è una dote in lei innata.