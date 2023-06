Qualificazioni Euro 2024: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori delle sfide del lunedì

Da Inghilterra-Macedonia del Nord a Francia-Grecia: andiamo ad analizzare quelli che potrebbero essere eventuali marcatori, ammoniti e tiratori delle sfide di qualificazioni ad Euro 2024.

Dopo la vittoria della Spagna in Nations League, proseguono i confronti ufficiali tra le varie Nazionali in giro per l’Europa. Da segnalare, tra le altre, due gare che sicuramente calamiteranno l’attenzione mediatica nel corso delle prossime ore, valide per le qualificazioni ad Euro 2024.

L’Inghilterra, infatti, ospita la Macedonia del Nord in una gara sulla carte senza storia. I “Tre Leoni”, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero riuscire a tenere in mano le redini del gioco, capitalizzando le occasioni che saranno in grado di produrre. Impossibile non pensare a Kane marcatore: l’attaccante del Tottenham, che in questa stagione ha riscontrato non poche difficoltà con gli “Spurs”, in Nazionale sa spesso trovarsi al posto giusto nel momento giusto e potrebbe imprimere di nuovo il suo sigillo.

Occhio però anche alla candidatura di Saka: cresciuto molto in fase realizzativa nell’ultimo anno, il funambolo dell’Arsenal potrebbe riuscire a trovare il bandolo della matassa almeno una volta. Da non scartare le opzioni Alexander-Arnold e Stones tiratori, così come quella che conduce ad Elmas: protagonista di una stagione da urlo con il Napoli, il tuttocampista macedone dovrebbe riuscire a destreggiarsi per scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Possibile ammonizione per Ristovski.

Francia-Grecia e non solo: pronostico marcatori delle sfide qualificazione ad Euro 2024

L’altro confronto sul quale porre l’accento è Francia-Grecia, nella quale saranno i “Galletti” a fare la partita e creare la maggior parte delle occasioni di gioco. Mbappé e Griezmann entrambi a segno? Stuzzicante.

Sulla fascia sinistra versione Freccia-Rossa della Francia, i blitz di Theo Hernandez e Mbappé dovrebbero creare con continuità la superiorità numerica: l’ex Milan potrebbe scaldare i guanti del portiere avversario almeno una volta. Ma la Grecia qualche occasione potrebbe anche riuscire a crearla: gli inserimenti di Kourbellis, ad esempio, rappresentano una delle chiavi tattiche a disposizione degli ellenici per spezzare il probabile monopolio dei transalpini. Baldock e Slopis possibili ammoniti, senza se e senza ma.

Promette scintille e colpi di scena, invece, Slovacchia-Danimarca, con i bomber prodigio Hojlund-Sesko che attireranno su di loro le luci dei riflettori. Proprio l’attaccante dell’Atalanta ha grandi chances di gonfiare la rete almeno una volta, con Eriksen e Stojanovic come eventuali tiratori.