Tennis, prova di resistenza per i fan: trasparenze da capogiro

Tennis, la vacanza negli Emirati Arabi si sta rivelando pericolosissima per il popolo dei social. Abbiamo perso il conto degli outfit da capogiro.

Da quando è atterrata a Dubai ne ha combinate di cotte e di crude. Non si è mai posta il problema di come potessero reagire i follower davanti a una mole così ingente di scatri supersexy. Sembra quasi che abbia voluto metterli alla prova, in un certo senso, per testarne la “resistenza”. Come se non sapesse che è praticamente impossibile riuscirci.

Il che spiegherebbe come mai sia stata così attiva sui social network nelle ultime settimane e perché, soprattutto, abbia osato come mai prima d’ora. Vitalia Diatchenko si è sempre messa bene in mostra su Instagram e dintorni, ma da quando ha deciso di concedersi qualche giorno di relax negli Emirati Arabi ha iniziato a “sparare” selfie e scatti da bollino rosso a raffica. Tanto che, praticamente, l’abbiamo ormai vista in tutte le salse e versioni.

In bikini, tanto per cominciare, la mise che meglio enfatizza, per ovvie ragioni, le sue innegabili doti fisiche. Scolpita e statuaria, affascinante e muscolosa, la bella Vitalia ha un fisico di quelli che non possiamo fare altro che definire da paura. In senso buono, s’intende. Lo stesso azzurro Lorenzo Sonego era rimasto colpito da cotanta bellezza, al punto che in un’intervista aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto uscire a cena con lei.

Tennis, Dubai ai suoi piedi: Vitalia da bollino rosso

La reginetta del campo da tennis e dei social non si è limitata, in ogni caso, a posare con indosso i costumi da bagno più disparati. La sua valigia era piena zeppa di outfit sensualissimi e la Diatchenko li sta indossando, a quanto pare, tutti. Dal primo all’ultimo.

Si spazia dai miniabiti che mettono in mostra le gambe da fenicottero ai crop-top che evidenziano l’addome piatto e costantemente allenato. Fino ad arrivare al look di qualche ora fa, quello che ha fatto capitolare i follower dopo giorni e giorni di “sopportazione”. Vitalia non è in spiaggia, ma sfoggia un outfit da vera vacanziera. Una vacanziera da capogiro, aggiungeremmo.

La gonna in macramè nero è caratterizzata da uno spacco vertiginoso, mentre il top, dello stesso colore e materiale, ci regala qualche trasparenza inaspettata. Ed è stato proprio il vedo-non-vedo a stuzzicare la fantasia dei follower e ad innalzare ulteriormente il livello di apprezzamento della splendida tennista dalle curve d’oro e dal sorriso che stende.