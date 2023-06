Emma Raducanu da copertina: lo shooting che non ti aspetti

Emma Raducanu, che gioia vederla in questa veste così inaspettata: il servizio fotografico fa vibrare il cuore dei fan.

Non si può certo dire che si stia annoiando, in queste settimane senza tennis. Emma Raducanu è talmente mondana, checché se ne dica, che di tempo per disperarsi e rimuginare su questo lungo stop non ne avrà molto. Anche perché ora ha qualcos’altro – qualcun altro, pardon – su cui concentrarsi.

La bella tennista britannica sembra ormai ufficialmente fidanzata con Carlo Agostinelli, figlio di un magnate ed ex banchiere e di uno dei pezzi grossi di Dior. Lui, che abita a Parigi, si è spostato a Londra per starle accanto e per sostenerla in questa fase delicata. Emma, lo ricordiamo, ha subito tre interventi chirurgici in rapida successione e non potrà giocare, ovviamente, per un tempo ancora indefinito. Di certo, ora come ora, c’è solo che salterà in toto la stagione sull’erba e lo Slam di casa, ossia Wimbledon. Non è dato sapere, invece, se sarà in grado di prendere parte o meno al suo Major del cuore, quello che ha vinto nel 2021 e che ha fatto di lei una stella: lo Us Open.

Non si annoia, però, come dicevamo prima. Sta facendo tante di quelle cose, in queste settimane, che di tempo per riposare ne avrà avuto ben poco. Ha iniziato una collaborazione con Airwayz, tanto per cominciare, in virtù della quale offrirà lezioni di tennis online a chiunque sia disposto a sborsare 2mila dollari per ricevere i suoi consigli.

Emma Raducanu icona di stile: shooting irresistibile

E non è mica finita qui. Tra un viaggio a Parigi e uno a città del Messico, la Raducanu ha trovato perfino il tempo di posare per uno shooting molto speciale. Quello che le è valso la copertina del Sunday Times Style magazine.

Per questo servizio, la rivista l’ha immortalata nelle vesti più disparate. E gli scatti che ne sono scaturiti, alcuni dei quali sono già circolati sui social network, hanno fatto felicissimi i fan della bella tennista acqua e sapone. È talmente semplice e candida, la dolce Emma, che vederla con indosso dei vestiti un po’ più eccentrici e spregiudicati è sempre un gran piacere.

Sui social, dunque, non si parla d’altro che di questo, del suo shooting con Style. A margine del quale, come se non bastasse, la tennista ha girato un video, della durata di 60 secondi, in cui ha raccontato in pillole tutti i segreti più reconditi della sua vita.