A lezione da Emma Raducanu: più marketing che tennis, è una miniera d’oro

Emma Raducanu non ne ha mai abbastanza: la britannica, ferma ai box per infortunio, è stata ingaggiata per un progetto molto speciale.

Non è un mistero che vincere lo Us Open, due anni fa, le abbia stravolto la vita. E poco importa se dopo quel trionfo inaspettato al Flushing Meadows non sia più riuscita ad ottenere risultati degni di nota, perché Emma Raducanu continua a campare, per così dire, di “rendita”.

La tennista britannica, ormai lo sanno pure i muri, è una vera e propria miniera d’oro. Tutti la vogliono, tutti la cercano, tutti sono pronti ad offrirle fior fiori di dollari pur di accaparrarsi il suo volto nelle campagne e negli spot. Tanto che, ancora giovanissima, è entrata di diritto nella top ten dei tennisti più ricchi al mondo secondo Forbes. Ad incidere sul suo patrimonio non sono solo i prize money derivanti dai tornei ai quali partecipa, ma soprattutto, appunto, gli sponsor. Basti pensare che la campionessa di New York collabora con colossi del calibro di Dior, Tiffany & Co. e Vodafone, per farsi un’idea di quanto possa guadagnare solo prestando il suo bel visino alle aziende.

Eppure, Emma sembra non averne mai abbastanza. Lo dimostra il fatto che nelle scorse ore sia stato reso noto che ha avviato una collaborazione con una nuova piattaforma online, in virtù della quale il suo patrimonio crescerà ancor di più. La Raducanu è stata ingaggiata da Airwayz per un progetto molto speciale, che è arrivato peraltro in un momento delicatissimo della sua carriera. La bella britannica, come noto, ha subito tre interventi chirurgici e dovrà restare ferma per un po’, prima di poter ricominciare a giocare.

Emma Raducanu sale in cattedra: se vuoi essere allenato da lei è il momento giusto

Il progetto con Airwayz è indirizzato a quanti, come Emma, sognano di sfondare nel circuito maggiore e di migliorarsi a livello tennistico. E indovinate un po’ quale sarà, allora, il suo ruolo da questo momento in poi?

La Raducanu offrirà lezioni di tennis online alla modica – si fa per dire – cifra di 2mila dollari. Funzionerà così: gli aspiranti campioni dovranno inviarle un video che si focalizzi sulla loro tecnica e riceveranno, entro 15 giorni lavorativi, un feedback da parte della regina del Flushing Meadows. Emma li analizzerà uno ad uno e fornirà consigli sui colpi e sulla strategia di gioco: una revisione completa, come si legge sul video, “adattata specificamente ai tuoi punti di forza e di debolezza”. E tu, sei pronto a scendere in campo con lei?