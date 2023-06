Georgia-Israele, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Georgia-Israele è una partita valida per i quarti di finale degli Europei Under 21 e si gioca sabato alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici.

La fase ad eliminazione diretta dell’Europeo Under 21 2023 si apre con un quarto di finale inatteso, che solo i più temerari avrebbero potuto pronosticare alla vigilia della manifestazione continentale.

A contendersi un posto in semifinale sono le due grandi rivelazioni del torneo, la Georgia padrone di casa, e Israele: chi passa affronterà la vincente tra l’Inghilterra e il Portogallo campione in carica. Orfana del suo talento più luminoso, la stella del Napoli Kvicha Kvaratskhelia – l’attaccante azzurro era stato convocato ma ha preferito rinunciare per non chiedere troppo al suo corpo dopo una stagione lunghissima – la selezione che ospita questa rassegna insieme alla Romania avrebbe dovuto fare solo la comparsa in un girone sulla carta proibitivo, in cui oltre ai portoghesi detentori del titolo figuravano anche Olanda e Belgio, due nazionali storicamente abituate a sfornare talenti in abbondanza. Ed invece in cima alla classifica, lì sopra, davanti a tutti, c’è finita proprio la selezione di Ramaz Svanadze: inizio col botto battendo nientemeno che i lusitani di Rui Jorge, poi sono bastati due pareggi con belgi e olandesi (2-2 e 1-1) per portare a casa una storica qualificazione. Georgia che dunque ha chiuso la fase a gironi da imbattuta: un enorme orgoglio per i caucasici, che in passato su 14 tentativi non erano mai riusciti a staccare un pass per la fase finale dell’Europeo Under 21.

C’è un precedente recente in amichevole

Consapevoli di essere inferiori dal punto di vista tecnico e qualitativo, i georgiani provano a colmare il gap con le big con una solida organizzazione di gioco: non perdono da sei partite, nelle quali hanno sempre segnato almeno una rete.

L’ultima sconfitta è arrivata, guarda caso, con Israele, che a novembre ebbe la meglio 2-1 in amichevole. A sorpresa c’è anche la selezione di Guy Luzon tra le prime otto del torneo. Altra qualificazione impronosticabile, considerato che nello stesso girone erano state sorteggiate pure due corazzate come Germania e Inghilterra. Israele sembrava spacciata dopo le prime due giornate, in cui aveva racimolato un punto contro tedeschi e inglesi, ma la vittoria di misura (1-0) contro la Repubblica Ceca nella terza giornata le ha consentito di approfittare dell’ennesimo passo falso dei tedeschi, battuti dagli inglesi già qualificati, e di passare clamorosamente il turno per la prima volta nella sua storia. Per Israele quella con i cechi è stata la prima vittoria dall’amichevole con la Georgia.

Come vedere Georgia-Israele in diretta tv e streaming

Georgia-Israele è in programma sabato alle 18:00 allo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi, in Georgia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Entrambe arrivate ai quarti contro ogni pronostico, dovrebbero dar vita ad un incontro molto equilibrato. Se c’è una selezione che ha fatto meglio, però, quella è la Georgia, che potrà contare pure sul fattore campo, un vantaggio non indifferente. Ci aspettiamo un match bloccato, in cui le reti complessive dovrebbero essere meno di tre.

Le formazioni ufficiali di Georgia-Israele

GEORGIA U21 (5-4-1): Mamardashvili; Gocholeishvili, Gelashvili, Kalandadze, Sazonov, Azarovi; Tsitaishvili, Gagnidze, Mekvabishvili, Davitashvili; Gagua.

ISRAELE U21 (4-4-2): Peretz; Jaber, Lemkin, Cohen, Morgan; Gloukh, Gandelman, Karzev, Azoulay; Turgeman, Gorno.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0