Tennis, fa punto con il colpo no look: fortuna sfacciata – VIDEO

Tennis, fa punto con il no look, uno dei più belli mai visti su un campo di gioco. Ma quanta fortuna. Tant’è che anche lei si mette a ridere

Un colpo bellissimo. Che rimane bellissimo nonostante, è evidente, non sia proprio voluto. Sì, non lo voleva proprio fare quel punto con un no look. Ma questo dimostra una cosa: nello sport, per vincere, oltre le qualità che sicuramente sono la cosa principale, serve un’enorme dose di fortuna.

Vedere per credere. Perché in fondo a questo articolo troverete il video di quello che è successo su un campo di tennis. Dove il punto piazzato da Ingrid Martins ha fatto scrivere “Caramba” anche all’account ufficiale della Wta che è evidente non si poteva per nessuna ragione al mondo esimere dal pubblicare queste video con le rispettive reazioni delle giocatrici in campo nel doppio. Ve lo spieghiamo, anche se poi dovete essere voi ad andare a vedere quello che è realmente successo. Un colpo secco dell’avversaria convinta di mettere la pallina alle spalle, la tennista si gira e quasi con un gesto di reazione, e niente di più, la colpisce in meno, smorzandola anche quel tanto che basta per non permettere nessuna reazione nella giocata. Sì, perché già nessuna delle due dall’altra parte del campo pensavano di dover intervenire su quella pallina che sembrava onestamente destinata al punto dall’altra parte. E invece così non è successo. Tutto al contrario.

Tennis, il colpo è da far girare la testa

Un colpo da far girare la testa se fosse stato cercato e voluto. E onestamente, nel corso degli ultimi anni, di cose del genere ne abbiamo viste parecchie. Ma di gente importante, gente che proprio li cercava. Magari anche come quel genio del Tennis di Federer che riusciva a farsela passare sotto le gambe per poi mandarla dall’altra parte del campo spiazzando senza possibilità d’appello il proprio avversario. Insomma, siete curiosi adesso vero? Ecco il video per voi.