Giorgi-Jabeur, Wta Eastbourne: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Giorgi-Jabeur è un match valido per il secondo turno del torneo Wta 500 di Eastbourne: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Ottimo esordio per Camila Giorgi nel prestigioso Wta 500 di Eastbourne, torneo che ispira particolarmente la tennista azzurra, attuale numero 67 del ranking mondiale.

L’obiettivo è raggiungere la terza semifinale consecutiva dopo quelle del 2021 e del 2022, in cui la giocatrice marchigiana si è dovuta arrendere al penultimo atto rispettivamente contro le due tenniste baltiche Anett Kontaveit e Jelena Ostapenko. Per arrivare almeno ai quarti, tuttavia, la Giorgi dovrà superare un ostacolo non indifferente: la numero 6 al mondo Ons Jabeur, nonché testa di serie numero 4 ad Eastbourne. La nativa di Macerata, che a dicembre spegnerà 32 candeline, ieri avrebbe dovuto affrontare l’ostica russa Potapova, che però ha dato forfait poco prima del match. Le è toccata dunque la lucky loser Heather Watson, che si è arresa dopo due set ed un’ora e mezza di gioco. Sebbene il punteggio di 6-3 6-4 dica il contrario, la sfida con la britannica non è stata un passeggiata di salute per l’azzurra, che continua ad avere qualche difficoltà di troppo con il servizio.

L’unico precedente nel 2014

Sei ace per la Giorgi ma anche ben 10 doppi falli, errori che non potrà permettersi contro la finalista dell’ultimo Wimbledon, reduce dall’esordio convincente con l’altra azzurra Paolini.

Jabeur, che inizialmente avrebbe dovuto esordire con la ceca Vondrousova, ha lasciato solo cinque game alla toscana, chiudendola in poco più di un’ora. Era solo la seconda partita sull’erba per la nativa di Ksar Hellal, che a Berlino una settimana fa è stata subito eliminata dalla tedesca Niemeier. Prima del debutto sui prati era arrivata ai quarti di finale al Roland Garros, arrendendosi alla brasiliana Haddad Maia. Jabeur e Giorgi si ritrovano una di fronte all’altra dopo nove anni dal loro ultimo (e unico) precedente. Si sfidarono a Linz, in Austria, nell’ottobre 2014: un’appena 20enne Jabeur si arrese in due set all’italiana.

Dove vedere Giorgi-Jabeur in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del torneo Wta 500 di Eastbourne tra Camila Giorgi e Ons Jabeur sarà trasmesso mercoledì 28 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere alla sfida tra l’azzurra e la tunisina anche in streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 17:00.

Giorgi-Jabeur: il pronostico

La capacità della tunisina di variare continuamente rappresenta un deterrente micidiale per il tennis aggressivo e potente della Giorgi. L’azzurra tende a fare collezioni di errori non forzati e contro una top 10 potrebbe essere fatale. In ogni caso immaginiamo un match più combattuto del previsto, da almeno 21 game complessivi.