Israele-Repubblica Ceca è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 e si gioca mercoledì alle 18:00: formazioni, pronostici.

Un punto. Uno solo separa la Repubblica Ceca da una qualificazione che neanche i più ottimisti avevano messo in preventivo al momento del sorteggio. Del resto, con due corazzate come Inghilterra e Germania nello stesso girone, le speranze di staccare un pass per la fase ad eliminazione diretta non potevano essere che irrisorie.

Una convinzione che si era addirittura rafforzata dopo l’esordio con gli inglesi, che avevano avuto la meglio 2-0 nonostante una discreta prestazione in fase di contenimento degli uomini di Jan Suchoparek. Ma l’inatteso successo ottenuto domenica scorsa ai danni della più quotata Germania ha contribuito a riscrivere le gerarchie nel gruppo C, con la Repubblica Ceca che adesso può contare su ben due risultati su tre a disposizione per qualificarsi ai quarti come seconda – l’Inghilterra capolista è irraggiungibile – e rispedire a casa i campioni in carica della manifestazione. Un pareggio contro Israele basterà per raggiungere l’obiettivo, perché in caso di arrivo a pari punti con i tedeschi, fermi a uno, i cechi avrebbero la meglio grazie al vantaggio negli scontri diretti. Merito del gol di Vitik a tre minuti dalla fine, che ha castigato una Germania sprecona e premiato una Repubblica Ceca cinica e lesta ad approfittare della minima disattenzione degli avversari.

Repubblica Ceca a un passo dall’impresa

È invece con un piede e mezzo fuori Israele, ultima in classifica con un solo punto in due partite: dopo aver fermato la Germania all’esordio, la selezione di Guy Luzon non è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote all’Inghilterra, che domenica ha avuto la meglio 2-0.

Turgeman e compagni non hanno scelta: devono battere la Repubblica Ceca e sperare che gli inglesi facciano lo stesso con la Germania. Altrimenti sfumerà ancora il sogno di accedere alla fase ad eliminazione diretta, solo “accarezzata” nelle edizioni 2007 e 2013.

Come vedere Israele-Repubblica Ceca in diretta tv e streaming

Israele-Repubblica Ceca è in programma mercoledì alle 18:00 allo stadio “Givi Kiladze” di Kutaisi, in Georgia. Il match in Italia non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti televisivi della manifestazione continentale sono in possesso della Rai, ma l’emittente ha deciso di dare priorità ad altri incontri che si giocano in contemporanea.

Il pronostico

La Repubblica Ceca contro la Germania ha interrotto un digiuno di vittorie che durava da cinque partite, tornando a segnare più di un gol per la prima volta da settembre. Israele, apparsa troppo remissiva contro l’Inghilterra, non riuscirà a smorzare l’entusiasmo di una selezione galvanizzata dal miracoloso successo con la Germania. I cechi eviteranno verosimilmente in una gara in cui le reti complessive saranno almeno due.

Le formazioni ufficiali di Israele-Repubblica Ceca

ISRAELE U21 (4-3-1-2): Peretz; Jaber, Lemkin, Cohen, Revivo; Karzev, Gandelman, Azoulay; Gloukh; Turgeman, Jorno.

REPUBBLICA CECA U21 (4-3-3): Jaros; Gabriel, Vitik, Hranac, Fukala; Zamburak, Cerv, Valenta; Karabec, Sejk, Kusej.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1