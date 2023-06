Inghilterra-Germania, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Inghilterra-Germania è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 e si gioca mercoledì alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici.

Doveva essere uno scontro diretto per il primo posto tra le due nazionali più attrezzate del girone, pronte a sfidarsi dopo aver fatto un sol boccone di Repubblica Ceca e Israele.

Ed invece, incredibile ma vero, la Germania campione d’Europa si gioca la sopravvivenza contro gli inglesi, a punteggio pieno e già certi della qualificazione. Sì, i tedeschi sono con un piede e mezzo fuori dall’Europeo Under 21 di Romania e Georgia ed anche una vittoria nell’ultima giornata potrebbe non servire a nulla. La selezione allenata dal tecnico italo-tedesco Antonio Di Salvo rischia un flop di proporzioni gigantesche dopo aver collezionano a malapena un solo punto con due nazionali francamente alla portata: non è andata oltre un pareggio contro Israele (1-1) nella prima giornata, mentre contro i cechi domenica scorsa ha addirittura perso 2-1, incassando il gol decisivo di Vitik a tre minuti dalla fine. Non è bastato il controllo quasi totale del gioco alla Germania per portare a casa tre punti fondamentali: gli uomini di Di Salvo hanno tirato ben 28 volte verso la porta avversaria riuscendo a segnare un solo gol. Moukoko e compagni ora non sono più padroni del loro destino: devono battere obbligatoriamente l’Inghilterra e sperare in una improbabile sconfitta della Repubblica Ceca – alla quale basta un pareggio per accedere ai quarti – per scongiurare una clamorosa eliminazione.

Germania quasi spacciata

Finora è invece tutto filato liscio per l’Inghilterra, unica big insieme a Spagna e Francia a non deludere le aspettative della vigilia ed a qualificarsi con un turno d’anticipo.

Gli uomini di Lee Carsley, tra i principali candidati alla vittoria finale, hanno battuto senza grossi problemi sia Repubblica Ceca che Israele – entrambe con il risultato di 2-0 – facendo valere la loro superiorità dal punto di vista tecnico e qualitativo. Spazzati via, dunque, i dubbi che aleggiavano sulla spedizione continentale dei Young Lions a causa delle due sconfitte rimediate nelle amichevoli di marzo contro Croazia e Giappone. Storiche rivali anche a livello Under 21, l’ultimo precedente tra Inghilterra e Germania risale allo scorso settembre, quando in amichevole gli inglesi abbatterono 3-1 i campioni d’Europa in carica.

Come vedere Inghilterra-Germania in diretta tv e streaming

Inghilterra-Germania è in programma mercoledì alle 18:00 alla Batumi Arena di Batumi, in Georgia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

I precedenti più recenti raccontano di partite movimentate, in cui raramente il numero dei gol complessivi è stato inferiore a tre. Sarà verosimilmente così anche stavolta, con la Germania non più in condizioni di fare calcoli ed obbligata ad attaccare sin dai primi minuti. Entrambe dovrebbero segnare almeno una rete per parte. I tedeschi con ogni probabilità eviteranno la sconfitta, anche se l’Inghilterra non sembta in vena di regali.

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Germania

INGHILTERRA U21 (4-2-3-1): Rushworth; Aarons, Harwood-Bellis, Branthwaite, Thomas; Skipp, Ramsey; Elliott, Palmer, Smith Rowe; Archer.

GERMANIA U21 (4-3-1-2): Atubolu; Vagnoman, Bisseck, Matriciani, Netz; Krauss, Martel, Stiller; Huseinbasic; Schade, Moukoko.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2